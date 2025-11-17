快訊

砂石車尾門疑似故障開啟，大量砂石掉落在國道，導致14台車受損。圖：警方提供

國道散落物往往容易引發後續事故並造成交通阻礙，國道公路警察局持續宣導用路人裝載貨物依規定覆蓋、捆紮牢固，車輛保養要落實，各項機件勤檢視，以避免「貨物掉落，飛來橫禍」，警方並舉出今(114)年9月國道1號桃園路段因砂石車掉落砂石，導致14台車受損的案例，提醒用路人行車前務必檢視貨物是否穩妥。

因大量砂石掉落在國道，導致14台車受損。圖：讀者提供

警方提到，9月9日凌晨4時27分，63歲吳姓男子駕駛砂石車行經國道1號南向52公里桃園路段，疑似砂石車尾門故障開啟，導致大量砂石掉落在國道，國道警方接獲報案通知工務段清掃砂土掉落物，該案共造成14部車受損。吳男之行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，國道警方已依規定製單舉發。

63歲吳姓男子駕駛砂石車行經國道1號南向52公里桃園路段，疑似砂石車尾門故障開啟，導致大量砂石掉落在國道。圖：讀者提供

警方呼籲用路人，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦，行車前務必檢視貨物是否穩妥，以免危害自身及其他用路人之安全。

國1桃園路段砂石掉滿地 14車慘遭波及

