畫面曝光！彰化男慶生後疑闖紅燈過馬路 遭車撞飛送醫搶救

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化一名42歲李姓男子本月15日晚間在彰南路二段與福東街口過路時，疑闖紅燈過馬路要到對面超商購卻不幸遭直行車輛撞飛，頭部、胸部及四肢多處受傷，經送醫治療，目前李男意識已恢復，仍在加護病房觀察。

事發監視器畫面曝光，只見李男橫越馬路為走斑馬線，且一路走走停停，盡量閃避來車，最後被一輛直行車被撞飛，重摔在地，巨大撞擊聲和煞車聲驚嚇附近居民，居民聽到聲響立即衝出查看，並協助通報警消。

消防救護人員到場後，立即為李男進行頸圈固定、止血等急救處置，並緊急送往彰化基督教醫院搶救，院方指出，目前李男意識已恢復，仍在加護病房觀察。

警方表示，王女酒測值為零，初步排除酒駕可能，肇事責任正進一步釐清。據了解，李男當時是來幫家人慶生，疑在聚餐後想過越馬路到對面買東西，卻不幸發生意外，警方正離析相關肇事責任。

彰化一名42歲李姓男子本月15日晚間在彰南路二段與福東街口過馬路時，疑為家人慶生後準備到對面超商購物，卻不幸遭直行車輛撞飛，頭部、胸部及四肢多處受傷。圖／讀者提供
彰化一名42歲李姓男子本月15日晚間在彰南路二段與福東街口過馬路時，疑為家人慶生後準備到對面超商購物，卻不幸遭直行車輛撞飛，頭部、胸部及四肢多處受傷。圖／讀者提供

