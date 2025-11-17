高雄73歲老翁下橋疑違規右轉釀1死8傷 菲籍死者死因曝光

快訊

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車外送餐飲的便當店老闆林姓男子，後暴衝待轉區撞8機車致9人受傷，首當其衝的林男傷重不治，今天檢方相驗，確認林男死因為頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡，可見當時撞擊力道之大。

陳翁家就住在離事發地約1公里處，土庫一路陸橋下橋後禁止右轉至清豐二路360巷，陳若依規定不右轉360巷，繞路得花約6分鐘才可到家，但疑抄近路違規右轉釀禍，對於違規行為釀1死8傷重大車禍，陳僅輕描淡寫說，「右轉時不知道就撞上機車了」。

林姓死者為菲律賓籍，娶了台灣籍妻子後定居在楠梓區開便當餐飲店，昨外出送餐飲，沒想到卻遇死劫；林的妻子和一雙兒女上午到殯儀館配合檢方相驗，3人表情哀戚，不發一語，婉拒媒體採訪。

高市楠梓警分局警方偵訊涉釀1死8傷車禍的陳姓老翁後，依過失致死及過失傷害罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦。讀者提供
高市楠梓警分局警方偵訊涉釀1死8傷車禍的陳姓老翁後，依過失致死及過失傷害罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦。讀者提供

