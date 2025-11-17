80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討
台北市一名80歲劉姓母親獨自照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子超過50年，因年事已高、身體狀況不佳，擔心兒子沒人照顧親手悶死兒子，近日被台北地方法院判刑，法官罕見在判決書中建請總統特赦，引發社會關注。國民黨團今天上午開記者會，以黨團全體委員名義，建請賴清德總統給予特赦，並點名社家署檢討長照政策。
國民黨團書記長羅智強表示，法官在判決書建請總統特赦被告，但總統府卻說「等到司法程序結束後再議」，事實上依據「赦免法」第3條「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行」，換言之法律沒有說一定要等到司法程序結束，總統才能夠行使特赦。
羅智強呼籲賴總統，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦現在就可以宣布，不要讓老母親還要奔波上法院。國民黨團上周五在黨團大會決議，一致以黨團名義，呼籲賴總統能夠特赦劉老太太。
國民黨立委王鴻薇表示，司法到底如何協助這些受盡苦難的家庭？政府又能做什麼？她呼籲賴總統救救長照悲歌下苦難的同胞，希望賴總統不要只是聲援民進黨立委沈柏洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線放在真正需要幫助的人身上，特赦80歲劉老太太。
國民黨立委陳菁徽表示，她看到衛福部長石崇良也喊話希望總統特赦，但石崇良身為衛福部長，可以做的事更多，「只會跟風喊特赦是沒有擔當的」，不如思考如何讓政策變得更好。
陳菁徽指出，社家署是「身心障礙者權益保障法」的主管機關，但至今卻看不到社家署有任何檢討？點進社家署官網一看，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」，但這份施政指導竟然還在2009年，也就是16年前所訂定的，內容根本無法與時俱進，也就是社政時差成為悲劇背後的元凶！呼籲衛福部、社家署勇敢面對。
