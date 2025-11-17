快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

台北市一名80歲劉姓母親獨自照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子超過50年，因年事已高、身體狀況不佳，擔心兒子沒人照顧親手悶死兒子，近日被台北地方法院判刑，法官罕見在判決書中建請總統特赦，引發社會關注。國民黨團今天上午開記者會，以黨團全體委員名義，建請賴清德總統給予特赦，並點名社家署檢討長照政策。

國民黨團書記長羅智強表示，法官在判決書建請總統特赦被告，但總統府卻說「等到司法程序結束後再議」，事實上依據「赦免法」第3條「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行」，換言之法律沒有說一定要等到司法程序結束，總統才能夠行使特赦。

羅智強呼籲賴總統，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦現在就可以宣布，不要讓老母親還要奔波上法院。國民黨團上周五在黨團大會決議，一致以黨團名義，呼籲賴總統能夠特赦劉老太太。

國民黨立委王鴻薇表示，司法到底如何協助這些受盡苦難的家庭？政府又能做什麼？她呼籲賴總統救救長照悲歌下苦難的同胞，希望賴總統不要只是聲援民進黨立委沈柏洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線放在真正需要幫助的人身上，特赦80歲劉老太太。

國民黨立委陳菁徽表示，她看到衛福部長石崇良也喊話希望總統特赦，但石崇良身為衛福部長，可以做的事更多，「只會跟風喊特赦是沒有擔當的」，不如思考如何讓政策變得更好。

陳菁徽指出，社家署是「身心障礙者權益保障法」的主管機關，但至今卻看不到社家署有任何檢討？點進社家署官網一看，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」，但這份施政指導竟然還在2009年，也就是16年前所訂定的，內容根本無法與時俱進，也就是社政時差成為悲劇背後的元凶！呼籲衛福部、社家署勇敢面對。

台北市一名80歲劉姓母親照顧癱瘓兒超過50年，近日親手悶死兒子遭判刑，引發社會關注。國民黨團今天上午開記者會，以黨團全體委員名義，建請賴清德總統給予特赦，並點名社家署檢討長照政策。
台北市一名80歲劉姓母親照顧癱瘓兒超過50年，近日親手悶死兒子遭判刑，引發社會關注。國民黨團今天上午開記者會，以黨團全體委員名義，建請賴清德總統給予特赦，並點名社家署檢討長照政策。

特赦 國民黨 司法 衛福部 長照
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

相關新聞

80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討

台北市一名80歲劉姓母親獨自照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子超過50年，因年事已高、身體狀況不佳，擔心兒子沒人照顧親手悶...

影／疑趕回家抄近路…高雄老翁下橋違規右轉 衝撞機車群釀1死8傷

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車外送餐飲的便當店老闆林姓男子，後暴衝待轉區撞8機...

高雄73歲老翁下橋疑違規右轉釀1死8傷 菲籍死者死因曝光

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車外送餐飲的便當店老闆林姓男子，後暴衝待轉區撞8機...

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」員工直播爆料，指控他涉及職場性騷擾，勞動部已請地方查明。新北勞工局表示，目前正積極...

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。