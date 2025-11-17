影／疑趕回家抄近路…高雄老翁下橋違規右轉 衝撞機車群釀1死8傷

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車外送餐飲的便當店老闆林姓男子，後暴衝待轉區撞8機車致9人受傷，首當其衝的林男傷重不治；今檢警相驗，死者妻子和一雙兒女到場表情悲戚不發一語；據了解，陳翁家住事發地約一公里遠，疑抄近路釀禍。

由於昨事發在晚上，夜間不偵訊，警方今天上午提訊陳姓老翁，釐清事發經過；據了解，陳翁家就住在離事發地約1公里處，土庫一路陸橋下橋後禁止右轉至清豐二路360巷，陳若依規定不右轉360巷，繞路得花約6分鐘才可到家，但違規直接右轉走巷子約3分鐘即可到家，疑抄近路釀禍，對於違規行為釀1死8傷重大車禍，陳僅輕描淡寫說，「右轉時不知道就撞上機車了」。

檢警今天上午11點多相驗死者林男遺體，據了解，50歲的林男為菲律賓籍，娶了台灣籍妻子後定居在楠梓區開便當餐飲店，昨外出送餐飲，沒想到卻遇死劫；林的妻子和一雙兒女上午到殯儀館配合檢方相驗，3人表情哀戚，不發一語，婉拒媒體採訪。

警方偵訊陳翁後，依過失致死及過失傷害罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦。