影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市第六警分局表示，有關民眾與民代質疑警方到場時間怠慢問題，此案案發時間在今天凌晨1時50分，勤指中心接獲民眾報案是1時57分，快打部隊在今天凌晨2時1分即到場，從獲報至到場時間為4分鐘，流程依規辦理，目前已清查有3輛車，至少7人以上涉案，已有5人落網，後續將持續追查在逃犯嫌。

據了解，趙姓男子（29歲）等人在今天凌晨1時許，駕駛賓士、豐田、BMW等改裝車於西屯路、寶慶街一帶遶行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓居民（45歲）因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止理論。

陳男在理論過程中，遭趙男等人持球棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，立即將陳男送醫，逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦，持續追查有無其他共犯。