快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人持球棒下車毆打陳男，釀陳全身擦挫傷，有民眾當時拍下過程，質疑警方在案發後約10多分鐘後才到場，人都跑光了，警方澄清，獲報後4分鐘即到場，後續將查緝逃逸中的涉案人到案，目前已有5人到案，將依傷害、聚眾鬥毆最送辦。

台中市第六警分局表示，有關民眾與民代質疑警方到場時間怠慢問題，此案案發時間在今天凌晨1時50分，勤指中心接獲民眾報案是1時57分，快打部隊在今天凌晨2時1分即到場，從獲報至到場時間為4分鐘，流程依規辦理，目前已清查有3輛車，至少7人以上涉案，已有5人落網，後續將持續追查在逃犯嫌。

據了解，趙姓男子（29歲）等人在今天凌晨1時許，駕駛賓士、豐田、BMW等改裝車於西屯路、寶慶街一帶遶行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓居民（45歲）因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止理論。

陳男在理論過程中，遭趙男等人持球棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，立即將陳男送醫，逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦，持續追查有無其他共犯。

第六警分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。

台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads
台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads
台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads
台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads
台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads
台中市陳姓男子不滿趙姓男子等人今天凌晨開車炸街，持滅火器理論，陳遭趙等人持棍棒圍毆，有民眾拍下案發過程。圖／摘自Threads

鬥毆 台中市 噪音 改裝車
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

影／賓士暗夜繞西屯釀噪音…他氣炸噴滅火器遭圍毆 5人落網

路口連撞名車…機車先撞賓士、再直衝瑪莎拉蒂 騎士痛苦倒地送醫

影／生日遇死劫！賓士急左轉未禮讓撞飛直行機車 年輕騎士捲車底不治

相關新聞

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」員工直播爆料，指控他涉及職場性騷擾，勞動部已請地方查明。新北勞工局表示，目前正積極...

影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記...

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。調閱監視器發現1名戴著口罩、鴨舌帽的男子，...

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥...

板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

新北市板橋動物之家與新北地檢署合作推動社會勞動制度已邁入第12年，透過引入社會勞動人協助園區工作，不僅讓民眾履行法律義務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。