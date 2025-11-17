快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

北市男騎士包開錢飛 巡邏警拾1.5萬元物歸原主

中央社／ 台北17日電

謝姓男子日前騎車時沒將隨身包拉鍊拉好，1萬5000元薪資散落路。北市羅斯福路派出所員警巡邏發現滿地現鈔，拾起不久即發現謝男騎車四處張望，經確認為失主後物歸原主。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下羅斯福路派出所員警留博政、陳珮玟2日執行巡邏勤務，駕車行經辛亥路的國青宿舍前，赫然發現馬路上散落多張千元大鈔，下車查看清點，發現共有1萬5000元。

警方隨即依規定返回派出所辦理拾得物登錄程序，未料途中發現有名男騎士神情慌張且四處張望，立即上前關心。

員警詢問後得知，在台北市懷愛館工作的謝男剛領薪水，沒想到上班途中因包包拉鍊未關緊，導致包內現金1萬5000元飛散滿地。

根據新聞稿，員警當時立即回覆，「這筆錢我們已幫你撿起來了」；謝男聞訊又驚又喜，頻向警方致謝，直呼「真是太幸運、太感謝警察了」，隨即和警方一同返回派出所辦理相關手續。

北市 警察
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

影／北市3男拒檢駕車衝撞逃逸 警騎車追捕搜出喪屍煙彈1人在逃

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

相關新聞

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」員工直播爆料，指控他涉及職場性騷擾，勞動部已請地方查明。新北勞工局表示，目前正積極...

影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記...

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。調閱監視器發現1名戴著口罩、鴨舌帽的男子，...

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥...

板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

新北市板橋動物之家與新北地檢署合作推動社會勞動制度已邁入第12年，透過引入社會勞動人協助園區工作，不僅讓民眾履行法律義務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。