北市男騎士包開錢飛 巡邏警拾1.5萬元物歸原主

謝姓男子日前騎車時沒將隨身包拉鍊拉好，1萬5000元薪資散落馬路。北市羅斯福路派出所員警巡邏發現滿地現鈔，拾起不久即發現謝男騎車四處張望，經確認為失主後物歸原主。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下羅斯福路派出所員警留博政、陳珮玟2日執行巡邏勤務，駕車行經辛亥路的國青宿舍前，赫然發現馬路上散落多張千元大鈔，下車查看清點，發現共有1萬5000元。

警方隨即依規定返回派出所辦理拾得物登錄程序，未料途中發現有名男騎士神情慌張且四處張望，立即上前關心。

員警詢問後得知，在台北市懷愛館工作的謝男剛領薪水，沒想到上班途中因包包拉鍊未關緊，導致包內現金1萬5000元飛散滿地。

根據新聞稿，員警當時立即回覆，「這筆錢我們已幫你撿起來了」；謝男聞訊又驚又喜，頻向警方致謝，直呼「真是太幸運、太感謝警察了」，隨即和警方一同返回派出所辦理相關手續。