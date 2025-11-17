北市男騎士包開錢飛 巡邏警拾1.5萬元物歸原主
謝姓男子日前騎車時沒將隨身包拉鍊拉好，1萬5000元薪資散落馬路。北市羅斯福路派出所員警巡邏發現滿地現鈔，拾起不久即發現謝男騎車四處張望，經確認為失主後物歸原主。
台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下羅斯福路派出所員警留博政、陳珮玟2日執行巡邏勤務，駕車行經辛亥路的國青宿舍前，赫然發現馬路上散落多張千元大鈔，下車查看清點，發現共有1萬5000元。
警方隨即依規定返回派出所辦理拾得物登錄程序，未料途中發現有名男騎士神情慌張且四處張望，立即上前關心。
員警詢問後得知，在台北市懷愛館工作的謝男剛領薪水，沒想到上班途中因包包拉鍊未關緊，導致包內現金1萬5000元飛散滿地。
根據新聞稿，員警當時立即回覆，「這筆錢我們已幫你撿起來了」；謝男聞訊又驚又喜，頻向警方致謝，直呼「真是太幸運、太感謝警察了」，隨即和警方一同返回派出所辦理相關手續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言