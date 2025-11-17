快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。議員質疑市府執法不力，導致治安亮紅燈，台中市長盧秀燕回應，對於暴力絕不縱容、絕不寬貸，請支持警察

趙姓男子等人今天凌晨1時許，駕駛數輛改裝車在西屯區繞行、製造噪音，繞行到西屯路、寶慶街一帶，陳姓居民不滿被影響安寧，持滅火器找趙男等人理論，遭球棒圍毆；警方1時50分許獲報，到場後立刻將陳姓民眾送醫，陸續逮捕趙男等5人。

台中市議會今天市政總質詢，藍綠議員都問及此案。國民黨籍議員朱元宏表示，警方反應迅速，但類似事件的確影響居民安全，市府應持續強化夜間巡邏；據警方初步調查，涉案者似乎也在附近處理暴力討債等糾紛，也呼籲市府加強處理高利貸案件。

民進黨議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤聯合質詢，陳俞融批評，這起事件距離刑事局中部打擊犯罪中心僅300公尺，說明台中的黑道分子根本沒有把警察放在眼裡；陳淑華強調，炸街車不僅有噪音擾民問題，現在還衍生治安事件，市府應該強力取締，不要只出一張嘴。

盧秀燕表示，對於暴力行為絕不縱容、絕不寬貸，炸街擾民非常可惡，警察局都會馬上稽查，接獲民眾報案後立刻派遣快打部隊到現場逮人，目前案件正在偵辦當中，為非作歹的是壞人，不是警察，請支持警方執法。

警察局長吳敬田說明，警方今天凌晨1時57分接獲報案，警員到場發現是債務糾紛，附近陳姓居民不滿，下樓用滅火器制止，卻遭圍毆；炸街車有5輛，警方已逮住其中2車、5人，還在追緝另外3輛，也已將陳姓民眾送醫，無生命危險。

台中市趙姓男子等人今天凌晨開車在西屯區製造噪音，還持球棒打傷民眾，警方逮捕5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市趙姓男子等人今天凌晨開車在西屯區製造噪音，還持球棒打傷民眾，警方逮捕5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警察局長吳敬田說明，已逮捕5人、2車，追緝3輛車，被圍毆的陳姓居民無生命危險。記者陳敬丰／攝影
台中市警察局長吳敬田說明，已逮捕5人、2車，追緝3輛車，被圍毆的陳姓居民無生命危險。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，對暴力行為絕不縱容、絕不寬貸。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，對暴力行為絕不縱容、絕不寬貸。記者陳敬丰／攝影

警察 議員 鬥毆 改裝車 盧秀燕 噪音
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

南北貳路音樂節今晚中央公園開唱 盧秀燕探班玖壹壹送美食打氣

台中沒有設置廚餘統一蒸煮計畫 盧秀燕曝原因

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

相關新聞

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」員工直播爆料，指控他涉及職場性騷擾，勞動部已請地方查明。新北勞工局表示，目前正積極...

影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記...

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。調閱監視器發現1名戴著口罩、鴨舌帽的男子，...

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥...

板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

新北市板橋動物之家與新北地檢署合作推動社會勞動制度已邁入第12年，透過引入社會勞動人協助園區工作，不僅讓民眾履行法律義務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。