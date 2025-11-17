台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。議員質疑市府執法不力，導致治安亮紅燈，台中市長盧秀燕回應，對於暴力絕不縱容、絕不寬貸，請支持警察。

趙姓男子等人今天凌晨1時許，駕駛數輛改裝車在西屯區繞行、製造噪音，繞行到西屯路、寶慶街一帶，陳姓居民不滿被影響安寧，持滅火器找趙男等人理論，遭球棒圍毆；警方1時50分許獲報，到場後立刻將陳姓民眾送醫，陸續逮捕趙男等5人。

台中市議會今天市政總質詢，藍綠議員都問及此案。國民黨籍議員朱元宏表示，警方反應迅速，但類似事件的確影響居民安全，市府應持續強化夜間巡邏；據警方初步調查，涉案者似乎也在附近處理暴力討債等糾紛，也呼籲市府加強處理高利貸案件。

民進黨議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤聯合質詢，陳俞融批評，這起事件距離刑事局中部打擊犯罪中心僅300公尺，說明台中的黑道分子根本沒有把警察放在眼裡；陳淑華強調，炸街車不僅有噪音擾民問題，現在還衍生治安事件，市府應該強力取締，不要只出一張嘴。

盧秀燕表示，對於暴力行為絕不縱容、絕不寬貸，炸街擾民非常可惡，警察局都會馬上稽查，接獲民眾報案後立刻派遣快打部隊到現場逮人，目前案件正在偵辦當中，為非作歹的是壞人，不是警察，請支持警方執法。