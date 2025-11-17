影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記得事故過程；警方研判未注意車前狀況肇事，已通知拖吊車排除。

警方調查，60歲吳姓男子今上午近7時駕駛休旅車沿辛亥路向東行駛，經復興南路口左前車身擦撞辛亥路北側安全島及路樹，車輛翻覆於車道上，車頭凹毀，輪胎噴飛；他全身多處輕微撕裂、擦挫傷，被消防隊送醫救治，稱開車從北市北投區住家前往新北市深坑區上班，不記得事故過程。