影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生
台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記得事故過程；警方研判未注意車前狀況肇事，已通知拖吊車排除。
警方調查，60歲吳姓男子今上午近7時駕駛休旅車沿辛亥路向東行駛，經復興南路口左前車身擦撞辛亥路北側安全島及路樹，車輛翻覆於車道上，車頭凹毀，輪胎噴飛；他全身多處輕微撕裂、擦挫傷，被消防隊送醫救治，稱開車從北市北投區住家前往新北市深坑區上班，不記得事故過程。
吳酒測值0、駕籍正常，警方研判未注意車前狀況肇事，肇事原因待調查釐清。大安警分局表示，駕駛應保持專注，隨時注意周遭路況，避免事故發生。
