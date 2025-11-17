快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記得事故過程；警方研判未注意車前狀況肇事，已通知拖吊車排除。

警方調查，60歲吳姓男子今上午近7時駕駛休旅車沿辛亥路向東行駛，經復興南路口左前車身擦撞辛亥路北側安全島及路樹，車輛翻覆於車道上，車頭凹毀，輪胎噴飛；他全身多處輕微撕裂、擦挫傷，被消防隊送醫救治，稱開車從北市北投區住家前往新北市深坑區上班，不記得事故過程。

吳酒測值0、駕籍正常，警方研判未注意車前狀況肇事，肇事原因待調查釐清。大安警分局表示，駕駛應保持專注，隨時注意周遭路況，避免事故發生。

台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市吳姓男子今上午開車經辛亥路、復興南路口自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，警方研判未注意車前狀況肇事。記者李奕昕／翻攝

自撞 休旅車 消防隊 台灣大學
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新店8旬翁騎腳踏車突穿越馬路 騎士煞不住猛撞噴飛雙亡

恆春驚悚車禍！特斯拉追撞水泥預拌車 噴飛撞倒一旁4貼機車 汽車駕駛不治

影／三重機車高速衝撞違規迴轉 騎士用臉撞車乘客凌空噴飛

買一杯星巴克也能抽中百萬休旅車 中友購物節圓滿落幕

相關新聞

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」員工直播爆料，指控他涉及職場性騷擾，勞動部已請地方查明。新北勞工局表示，目前正積極...

影／台大社科院外休旅車自撞翻覆輪胎噴飛 駕駛送醫：不記得怎麼發生

台北市吳姓男子今上午開車上班途中，行經台灣大學社會科學研究院外的辛亥路、復興南路口，自撞安全島翻車，受輕傷被送醫，稱不記...

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。調閱監視器發現1名戴著口罩、鴨舌帽的男子，...

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

台中市西屯區深夜發生暴力事件，趙姓男子等人開車「炸街」，陳姓居民不滿理論，遭球棒圍毆，警方已逮捕5人到案，依傷害、聚眾鬥...

板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

新北市板橋動物之家與新北地檢署合作推動社會勞動制度已邁入第12年，透過引入社會勞動人協助園區工作，不僅讓民眾履行法律義務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。