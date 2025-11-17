快訊

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。調閱監視器發現1名戴著口罩、鴨舌帽的男子，10日、13日2天趁店家未營業時放了錢就離開。攤商不敢收來路不明的錢立即將600元交給警方，林口警依拾得物受理。

有網友在臉書社團「林口大家庭」PO文說，「不要再塞錢到我們攤位了，我非常感謝你的好意，但是來路不明的錢，我們不敢收也不能收，我們也不需要幫助，可以捐給花蓮或是公益團體。」

這名網友表示，「這禮拜已經塞第二天了，都是我們不在的時候，總共600，因為已經是第二次了，闆娘已經開始害怕了。」網友也告知錢已經全數拿去舊街裡面的警察局，呼籲該名男子記得去拿回。

貼文一出引起網友討論，有網友表示，「還是你們有幫助過他」、「會不會是捐待用餐，請您做愛心餐給需要的人」、「可能想儲值又不太好意思說」、「土地公送財寶」。也有網友指出，「有可能失智了」。貼文者事後表示，不接受採訪，並沒想要此事持續發酵，聲明謝絕打擾。

林口分局表示，13日下午1時許接獲報案，民眾表示有男子不明原因分別於10日下午3時許、13日上午11時許各放置300元鈔票於攤商的保冷箱上，民眾已於13日晚間將600元款項交由林口派出所依拾得物受理。

新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。攤商不敢收來路不明的錢立即將600元交給警方，林口警依拾得物受理。報系資料照片
新北市林口區中正路1間地瓜球攤販，13日發現攤位的保冷箱上被塞了600元鈔票。攤商不敢收來路不明的錢立即將600元交給警方，林口警依拾得物受理。報系資料照片

「不要再塞錢了」不只1次…林口地瓜球攤販被塞600 闆娘嚇壞

