板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

新北市板橋動物之家與新北地檢署合作推動社會勞動制度已邁入第12年，透過引入社會勞動人協助園區工作，不僅讓民眾履行法律義務、回饋社會，也在照護毛孩過程中實踐生命教育。今年，該園區獲法務部頒發「績優社會勞動機構」獎項，成為結合動保與社會矯正的典範。

板橋動物之家站長徐愛明表示，園區自民國102年起與地檢署展開合作，截至目前已有上百名社會勞動人投入服務，工作內容包括籠舍搭建、環境清潔、動物照護及社區宣導等，許多人原本對動物心存距離，卻在勞動過程中慢慢建立起情感連結，甚至選擇認養毛孩、或在完成時數後主動留下擔任志工，形成正向循環。

林姓社會勞動人坦言，最初被分派到動物之家服務時相當緊張，「一開始我真的很怕動物，但看到大家那麼用心照顧，每隻貓狗都有名字、有故事，我也被牠們慢慢感動。」如今她不僅主動照顧幼犬幼貓，還認養了原本照料的毛孩，繼續留在園區擔任志工。

動保處指出，與社會勞動制度相結合，讓更多人透過親身勞動重新學習責任與關懷，也有助於翻轉社會對收容所「髒、吵、臭」的刻板印象。板橋動物之家近年積極優化環境、提升動物福利，從源頭減少流浪動物數量，並營造人與動物共善的空間。