疑似小貨車的鐵架掉落在路中央，導致多部車輛撞擊受損。圖：讀者提供

國道1號南向46.4公里處桃園路段本(11)日15日深夜23時53分許發生8車事故，原來是有疑似小貨車的鐵架掉落在路中央，導致多部車輛撞擊受損，其中一台車更是撞到安全氣囊當場爆開，所幸現場無人傷亡。國道警察表示，目前正在擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依據道路交通管理處罰條例，駕駛將面臨最重1萬8000元的罰鍰。

疑似小貨車鐵架掉落路中。圖：讀者提供

國道警察指出，疑似小貨車鐵架掉落路中，依道交條例第30條第1項2款，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。警方呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

多部車輛撞擊鐵架受損。圖：讀者提供

警方提到，於車道掉落物品，往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，警方將持續加強取締裝載貨物是否超過規定，包含長度、寬度、高度及重量。以及裝載貨物不穩妥及機件脫落，如所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，同時也會加強取締輪胎胎紋深度是否符合規定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】扯！國1桃園段鐵架掉路中 釀8車事故