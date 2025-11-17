高雄陸橋車禍1死8傷 便當店老闆外送路上遭7旬翁衝撞斷魂

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車直行的菲律賓籍林姓男子，後車暴衝機車待轉區，如打保齡球般撞8輛機車致9人受傷，首當其衝的林男因顱內出血不治；據了解，林是雜貨便當店老闆，在送餐飲路上斷魂，陳翁將被依過失致死罪嫌送辦。

由於夜間不偵訊，警方今天上午提訊陳姓老翁，釐清事發經過；檢警預計上午11時相驗林男，以釐清確切死因。

楠梓警分局調查，陳姓老翁昨傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲違規右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車騎士林姓男子（50歲）反應不及撞上轎車被甩飛路旁，陳翁的轎車隨後失控暴衝至機車待轉區。

當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車撞上，如同打保齡球般東倒西歪，還有一輛機車卡在轎車頭下，由於騎士多人受傷，消防局獲報出動6車14人前往搶救，事故現場機車倒一排，零件散落一地。

事故造成5男4女共9人受傷，其中首當其衝下橋的林男顱內出血狀況，雖尚有模糊意識，但送醫後，傷勢急轉直下，於晚間宣告不治；另有多名騎士身體及四肢擦挫傷，分別送醫治療，其中3人肢體骨折仍住院待開刀，另5人包紮後已出院。