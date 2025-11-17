少女見到手機完好無損，珍藏的寵物貓照片也仍在，當場感動落淚。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名14歲李姓少女本(11)月15日晚間神情緊張地向龍潭警分局求助，她向警方說，返家途中不慎遺失手機。因手機中珍藏著陪伴她多年的寵物貓照片，對她而言具有深刻情感，倍感焦急。警方獲悉後立即展開協尋，最終在住家附近昏暗巷弄內的路旁尋獲遺失手機，展現龍潭警方為民服務的效率與熱忱。

龍潭分局員警在少女住家附近昏暗巷弄內的路旁尋獲遺失手機。圖：讀者提供

聖亭派出所提到，副所長曹培翔、警員邱筱雅當晚擔服巡邏勤務，於19時許接獲女國中生報案後，迅速趕往現場，沿途挨家挨戶詢問住戶並搜尋周邊環境。當時天色昏暗，視線不佳，搜尋難度大增，但邱筱雅依然不放棄，在巷道兩側以手電筒反覆照明找尋。經過一段時間努力，終於在昏暗的路旁成功找到少女遺失的手機。警方通知少女到場確認後，她見到手機完好無損，珍藏的寵物貓照片也仍在，當場感動落淚，並笑著向員警道謝，「謝謝警察姐姐。」全程陪同的家長亦深受感動，感謝警方抱持同理心的態度，積極協助民眾解決困難。

龍潭分局長施宇峰表示，該案員警面對民眾報案，請求協助都能主動積極處置，充分展現為民服務的專業態度，值得肯定。他並呼籲民眾外出時應留意隨身物品，尤其學童更需建立良好物品管理習慣；如遇遺失狀況，切勿慌張，可立即向附近警察單位報案，警方將持續秉持熱心服務的精神，全力協助民眾排除困難，打造更安心、安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警摸黑幫找手機 少女開機見1照片感動落淚