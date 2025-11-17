高雄某管樂隊廟會後…男當街掌摑女 路過阿伯忙勸架影像曝光

高市專跑廟會遶境活動的某北管樂隊日前表演結束後，貨車停在前鎮區粵江街，一名男子和一名白衣女子當街起爭執後，動手掌摑女子耳光，女子往後退男子又揮了2拳，後路過阿伯及樂隊人員阻止才停手；警方指男子攻擊行為已涉違法，將通知雙方到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點位於高市前鎮區粵江街，專跑廟會遶境活動的某管樂隊將貨車停放在路邊，只見一男一女發生口角後，男子動手掌摑身穿白衣的女子。

白衣女退後往貨車旁躲，男子追上前又朝女子揮了2拳，當時一名路過的阿伯和管樂隊人員見狀上前勸阻，男子才停手。