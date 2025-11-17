快訊

影／比熊犬與主人走失 警找鄉間情報站菜攤幫忙…果然很快人狗重逢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區前晚有一隻比熊犬走失，民眾看到擔心危險抱到派出所，警方找上鄉下地方情報站、人情味十足的菜攤幫忙，果然很快找到狗主人，人狗重逢。

前天傍晚5時30分，一名熱心的左姓女子行經台中市石岡區豐勢路，看到一隻白色比熊犬在路旁徘徊，模樣無助又焦躁，疑似與主人走散。擔心牠在車流中發生意外，女子立即抱起狗，帶往鄰近的東勢警分局土牛派出所尋求協助。

當時擔服備勤勤務的警員胡惠琦聆聽報案人描述，兩人一邊安撫小狗，一邊討論協助牠回家的方法。此時，警員想到附近人情味十足的「阿鴻菜商」經常有在地居民往來，她立刻聯繫老闆娘曾小姐，說明有狗走失情形，請她若遇到有人到菜攤找狗，能協助通知派出所。

不到半小時，曾女遇上一位焦急的管姓飼主，他到菜攤詢問是否有人看到他的愛犬，曾女趕緊請飼主到土牛派出所找狗。

飼主在派出所內看到自家愛犬「Bubble」，牠瞬間搖著尾巴撲向主人。管男抱著愛犬高興又激動，不斷向警員與熱心民眾道謝。

警方提醒飼主，平時應加強留意愛犬動向，可替寵物配戴項圈、留下聯絡方式或植入晶片，避免再次走失。若遇到急難或需要協助，可打110或向派出所求助。

台中市石岡區前晚有狗走失，民眾報案，警方找上鄉下地方情報站，人情味十足的菜攤幫忙，很快找到狗主人。圖／警方提供
台中市石岡區前晚有狗走失，民眾報案，警方找上鄉下地方情報站，人情味十足的菜攤幫忙，很快找到狗主人。圖／警方提供

