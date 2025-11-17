影／賓士暗夜繞西屯釀噪音…他氣炸噴滅火器遭圍毆 5人落網

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人持球棒下車毆打陳男，釀陳全身擦挫傷，警方循線查獲趙男等5人，依法送辦。

第六警分局今日凌晨1時50分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，西屯所立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，逮獲5名涉案人，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地方檢察署偵辦。

據了解，以趙姓男子（29歲）等人在凌晨駕駛賓士、豐田等改裝車，在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓居民（45歲）因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止理論。

陳男在理論過程中，遭趙男等人持球棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，持續追查有無其他共犯。