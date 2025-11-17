聽新聞
結婚2天丈夫稱「出國打拚」！身處地點超心寒 人妻苦等年半離婚
新婚後2天即出國，自此不歸家，所為何事？台中1名人妻指控，身為通緝犯的丈夫在婚後僅僅2天，即以「出國工作」為由，自此離家失聯至今未歸，其間僅1次來電表示身處柬埔寨，而她足足等了年半，最終決定向法院申請離婚。法官相信有人逃亡海外，無法和妻子維持婚姻，於是批准離婚。
逃亡海外長期分居
案件在台中地院進行審理，涉案男女於2024年3月18日結婚，婚前她已經知道丈夫正被通緝，沒料到婚後2天，丈夫聲稱「出國工作」，隨即搬離住所失去絡聯，她足足等了年半，丈夫仍然沒有歸家，而對方僅同年4月1次致電，聲稱身處柬埔寨，之後沒有再聯絡，人妻認為自己遭到惡意遺棄，向法庭申請離婚。
法官批准離婚
人夫沒有出庭應訊，沒有提出任何法律文件，法官確認人夫2024年3月20日出境後，至今沒有入境，相信逃亡海外，雙方長期分居，無法共同經營婚姻生活，批准2人離婚。
文章授權轉載自《香港01》
