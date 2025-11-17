聽新聞
0:00 / 0:00
運鈔車錢袋掉落硬幣撒滿地 板橋警急封橋幫撿錢
1輛保全公司運鈔車昨晚10時許行經新北市板橋區浮洲橋時，車上1袋裝載錢幣的布袋不慎掉落，大量硬幣散落橋面上。板橋警執行歡樂耶誕城勤務結束經過時發現緊急封道，開啟警車警報器警示同時協助撿拾硬幣，運鈔員最後成功撿拾完所有硬幣。
板橋警分局指出，沙崙派出所警員昨天晚間10時許執行歡樂耶誕城勤務結束，返回派出所途中行經浮洲橋，發現前方運鈔車掉落硬幣。警員立即上前詢問，運鈔車保全人員表示，在運鈔途中1袋裝滿錢幣的布袋掉落橋面並撒落一地。
因夜間視線不佳，警員為了安全緊急封閉車道，並開啟巡邏機車警報器警示往來車輛減速，同時協助撿拾車道上1圓、5圓、10圓及50圓硬幣。在警方協助下運鈔車人員順利撿拾完所有硬幣，隨後由警方護送下橋離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言