運鈔車錢袋掉落硬幣撒滿地 板橋警急封橋幫撿錢

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

1輛保全公司運鈔車昨晚10時許行經新北市板橋區浮洲橋時，車上1袋裝載錢幣的布袋不慎掉落，大量硬幣散落橋面上。板橋警執行歡樂耶誕城勤務結束經過時發現緊急封道，開啟警車警報器警示同時協助撿拾硬幣，運鈔員最後成功撿拾完所有硬幣。

板橋警分局指出，沙崙派出所警員昨天晚間10時許執行歡樂耶誕城勤務結束，返回派出所途中行經浮洲橋，發現前方運鈔車掉落硬幣。警員立即上前詢問，運鈔車保全人員表示，在運鈔途中1袋裝滿錢幣的布袋掉落橋面並撒落一地。

因夜間視線不佳，警員為了安全緊急封閉車道，並開啟巡邏機車警報器警示往來車輛減速，同時協助撿拾車道上1圓、5圓、10圓及50圓硬幣。在警方協助下運鈔車人員順利撿拾完所有硬幣，隨後由警方護送下橋離去。

這輛保全公司運鈔車運鈔途中錢袋掉落在板橋區浮洲橋上。記者黃子騰／翻攝
橋面上散落許多硬幣。記者黃子騰／翻攝
警員經過發現緊急封路並協助撿錢。記者黃子騰／翻攝
