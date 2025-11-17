聽新聞
0:00 / 0:00

醫：車禍撞擊可能內出血不察 錯過黃金救援時間

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

輔大醫院外傷科主任蔡煥文。圖／輔大醫院提供
輔大醫院外傷科主任蔡煥文。圖／輔大醫院提供
卅四歲徐男車禍，自行走至醫院看診時突昏迷不治；輔大醫院外傷科主任蔡煥文說，民眾發生車禍後應警覺胸腹部內出血和特殊腦部外傷等症狀，以免錯失黃金救援時間。

蔡煥文指出，台灣強制戴安全帽後，頭部外傷比率大幅下降，反而是胸、腹等部位創傷漸增。機車騎士事故有可能被龍頭撞擊到胸、腹部位置，由於撞擊面積小力量集中，很容易導致內出血，包括心包膜積血、肺積血與肝臟脾臟撕裂傷等。

這些器官出血一開始民眾可能不太會感到非常疼痛，僅是胸悶或腹部悶悶的，有些人可能自行吃一些止痛藥緩解。但若出血量積到一定程度，傷者會喘不過氣、劇痛等。此時民眾才就醫，有可能為時已晚，錯過黃金治療時間。

蔡煥文說，頭部外傷比率雖已下降，仍要留意危險的ＥＤＨ「硬腦膜外出血」，患者可能受傷後短暫昏迷，但到院時又恢復清醒，形成所謂「清醒間隔」；醫療人員容易誤判無大礙，之後可能迅速惡化。

蔡煥文說，若出現失憶、逐漸加劇胸悶或胸痛、腹痛持續惡化、吃止痛藥無法緩解，須立即就醫，因張力性氣胸或血胸、心包膜出血，可能在極短時間內危及生命。民眾不論事故多輕微，只要有任何不適應立即就醫檢查，必要時留院觀察六小時以上。

資深救護員說，車禍現場患者意識清醒可表達身體狀況，會依患者傷勢進行初步處置再送醫。曾有患者車禍時無外傷，意識清醒，無任何不適拒絕送醫，但回家休息，就再也沒有醒過來。提醒民眾車禍或意外事故時，要立即就醫或請求消防救護協助。

器官 輔大醫院 肝臟 脾臟 車禍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄女投資客賣金手鍊 銀樓驗貨買家耍「出神入化」手法6.5萬飛了

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

冷空氣將報到 遠東SOGO周年慶最後黃金周末催出保暖商機

馬年將屆！中華郵政21日起發行駿馬黃金鑄錠 每套售價曝光

相關新聞

新北車禍雙亡！騎士清醒就醫候診突死亡 老翁搶救不治

卅四歲徐男前天騎機車與騎腳踏車八十六歲劉姓老翁碰撞，徐男原意識清醒，婉拒就醫，後來搭救護車至醫院自行下車看診，候診時突然...

醫：車禍撞擊可能內出血不察 錯過黃金救援時間

卅四歲徐男車禍，自行走至醫院看診時突昏迷不治；輔大醫院外傷科主任蔡煥文說，民眾發生車禍後應警覺胸腹部內出血和特殊腦部外傷...

台中龍井圖書館 驚傳眼鏡蛇咬人

台中市龍井區昨發生罕見意外，41歲女子正要離開龍井圖書館時，右腳一陣刺痛，竟是被眼鏡蛇咬傷。市府委託的捕蛇廠商當場捕獲一...

高雄7旬翁駕車下橋撞機車暴衝待轉區釀9傷 首當其衝男騎士不治

73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的林姓騎士，後車暴衝機車待...

高雄老翁吊原木失衡整輛車翻覆 遭壓車底慘死

高雄70歲林姓男子今傍晚5時許吊掛原木時，疑似操作不慎導致原木滑落吊臂砸倒吊車，林男因閃避不及，遭貨車壓傷，救護人員到場...

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

台中市1名41歲女子今天中午在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬，農業局稍後表示，經捕捉並查出蛇的種類屬「舟山眼鏡蛇」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。