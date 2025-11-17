聽新聞
新北車禍雙亡！騎士清醒就醫候診突死亡 老翁搶救不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝
騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝

卅四歲徐男前天騎機車與騎腳踏車八十六歲劉姓老翁碰撞，徐男原意識清醒，婉拒就醫，後來搭救護車至醫院自行下車看診，候診時突然胸痛昏迷，搶救三小時不治；劉翁在同一家醫院也不治死亡。檢警昨相驗老翁致命傷為頭部，徐男死因則待解剖釐清。

警方調查，徐姓男子前天下午三時許騎車經過新北市新店區民族路，劉姓老翁騎單車突從路旁切出穿越馬路，徐男煞車不及攔腰撞上，二人均重摔倒地。

消防局獲報派遣兩輛救護車到場，警方也到場處理，劉翁因頭部受傷意識不清，由救護車送至新店耕莘醫院急救；徐男意識清醒，檢視手肘與頭部擦傷，當時他表示無大礙，婉拒救護車送醫。

警、消現場處理完畢準備離開時，徐男開口說請救護車順道載他到醫院，救護人員將他送到耕莘醫院急診室門口，徐男自行下車走進急診室，還填寫就醫資料，不料等待看診時突然意識陷入昏迷，院方雖緊急搶救，晚間六時許仍不治。先被送醫的劉姓老翁後轉入加護病房，當晚八時許也急救無效。

台北地檢署昨天下午至新北市立殯儀館相驗兩人遺體，徐父眼眶泛紅說，兒子平常身體健康「壯得跟牛一樣」，也沒感冒或其他疾病，不知道為何突然死亡。他看事發當時監視器，腳踏車直接就衝出來，兒子根本來不及煞車，連反應機會都沒有。「我兒子那個算是正常騎，監視器看的很清楚」。劉姓老翁家屬昨也到場，相驗結束快步離開未受訪。

檢方初步認定劉姓老翁致命傷為頭部；徐男戴安全帽，外觀看不出異狀，死因暫無法確認，擇期解剖釐清。

