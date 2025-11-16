國3林邊路段疑變換車道不當釀車禍 1大人與2歲童受傷送醫

國道3號北上429.6公里林邊路段今天傍晚5時55分發生車禍，44歲林姓男子開車疑變換車道不當，擦撞到黃男駕駛汽車，黃男車上載妻子與2歲女兒，黃妻與女兒身體不適送醫檢查，黃妻脖子扭傷，肇事原因待警方釐清，雙方駕駛酒測值均為零。

44歲林男開車疑因變換車道不當擦撞46歲黃男駕駛的汽車，導致黃男汽車打橫在加速車道而肇事，黃男車上載著妻子與2歲女兒，2人身體不適送東港輔英醫院急救，黃妻脖子扭傷，兩歲女童當時坐在安全座椅上。

兩方駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因待警方調查釐清。警方提醒，「變換車道不當」是高速公路事故常見肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款規定開罰，處汽車駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰。