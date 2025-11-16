快訊

政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

國3林邊路段疑變換車道不當釀車禍 1大人與2歲童受傷送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國道3號北上429.6公里林邊路段今天傍晚5時55分發生車禍，44歲林姓男子開車疑變換車道不當，擦撞到黃男駕駛汽車，黃男車上載妻子與2歲女兒，黃妻與女兒身體不適送醫檢查，黃妻脖子扭傷，肇事原因待警方釐清，雙方駕駛酒測值均為零。

44歲林男開車疑因變換車道不當擦撞46歲黃男駕駛的汽車，導致黃男汽車打橫在加速車道而肇事，黃男車上載著妻子與2歲女兒，2人身體不適送東港輔英醫院急救，黃妻脖子扭傷，兩歲女童當時坐在安全座椅上。

兩方駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因待警方調查釐清。警方提醒，「變換車道不當」是高速公路事故常見肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款規定開罰，處汽車駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰。

警方表示，用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人危害。

46歲黃男駕駛藍色汽車疑遭變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞，黃男的藍色汽車打橫停在車道上，黃男當時車上載著妻子與2歲女兒，妻子脖子扭傷。圖／讀者提供
46歲黃男駕駛藍色汽車疑遭變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞，黃男的藍色汽車打橫停在車道上，黃男當時車上載著妻子與2歲女兒，妻子脖子扭傷。圖／讀者提供
46歲黃男駕駛藍色汽車疑遭變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞。圖／讀者提供
46歲黃男駕駛藍色汽車疑遭變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞。圖／讀者提供
46歲黃男駕駛藍色汽車遭疑似變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞。圖／讀者提供
46歲黃男駕駛藍色汽車遭疑似變換車道不當44歲林男駕駛白色汽車擦撞。圖／讀者提供

車道 交通事故
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

特斯拉駕駛行經國道疑恍神 「跨2車道」連環撞

「台大男神」夜店狂歡酒駕千萬法拉利 警才提醒找代駕折返逮人

高雄少年騎微電二輪車闖紅燈拒檢 逃逸中撞倒4汽機車

相關新聞

高雄7旬翁駕車下橋撞機車暴衝待轉區釀9傷 首當其衝男騎士不治

73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的林姓騎士，後車暴衝機車待...

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市楠梓區土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的機車男騎士後，車子...

高雄轎車下橋右轉撞機車暴衝待轉區...如打保齡球撞機車群 釀8人受傷

高雄市一輛白色轎車今天傍晚5時許行經楠梓區土庫一路陸橋，下橋時突右轉，先撞上一輛直行機車後，整輛車暴衝至機車待轉區，導致...

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

政府普發1萬元現金，原是美意，卻傳出引發親子衝突。由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記入帳，或於明起透過ATM領取，聯新國際醫院精神科...

嘉義太保工廠傳火警 縣消防10分隊18車搶救、原因調查中

今天下午4時51分嘉義縣太保市一處舊工廠傳出火警，嘉義縣消防局即出動10分隊18車14人前往搶救，火勢在30分鐘內控制，...

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

台中市1名41歲女子今天中午在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬，農業局稍後表示，經捕捉並查出蛇的種類屬「舟山眼鏡蛇」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。