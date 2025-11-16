國3林邊路段疑變換車道不當釀車禍 1大人與2歲童受傷送醫
國道3號北上429.6公里林邊路段今天傍晚5時55分發生車禍，44歲林姓男子開車疑變換車道不當，擦撞到黃男駕駛汽車，黃男車上載妻子與2歲女兒，黃妻與女兒身體不適送醫檢查，黃妻脖子扭傷，肇事原因待警方釐清，雙方駕駛酒測值均為零。
44歲林男開車疑因變換車道不當擦撞46歲黃男駕駛的汽車，導致黃男汽車打橫在加速車道而肇事，黃男車上載著妻子與2歲女兒，2人身體不適送東港輔英醫院急救，黃妻脖子扭傷，兩歲女童當時坐在安全座椅上。
兩方駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因待警方調查釐清。警方提醒，「變換車道不當」是高速公路事故常見肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款規定開罰，處汽車駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰。
警方表示，用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言