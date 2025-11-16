聽新聞
高雄7旬翁駕車下橋撞機車暴衝待轉區釀9傷 首當其衝男騎士不治
73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的林姓騎士，後車暴衝機車待轉區，如打保齡球般衝撞8輛機車，其中1機車卡在車頭，造成5男4女共9人受傷，首當其衝的林男因顱內出血送醫不治，陳翁被依過失致死罪嫌送辦。
楠梓警分局調查，陳姓老翁今傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲違規右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車騎士林姓男子（50歲）反應不及撞上轎車被甩飛路旁，陳翁的轎車隨後失控暴衝至機車待轉區。
當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車撞上，如同打保齡球般東倒西歪，還有一輛機車卡在轎車頭下，由於騎士多人受傷，消防局獲報出動6車14人前往搶救，事故現場機車倒一排，零件散落一地。
事故造成5男4女共9人受傷，其中首當其衝下橋的林男顱內出血狀況，雖尚有模糊意識，但送醫後，傷勢急轉直下，晚間不治；另有多名騎士身體及四肢擦挫傷，分別送醫治療，其中3人肢體骨折仍住院待開刀，另5人包紮後已出院。
據了解，肇事的陳姓老翁家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，因釀成1死8傷，警詢後，依過失致死罪嫌逮捕後移送橋頭地檢署偵辦；陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。
