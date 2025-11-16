台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

台中市1名41歲女子今天中午在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬，農業局稍後表示，經捕捉並查出蛇的種類屬「舟山眼鏡蛇」，將送交有研究需求的學術單位，再帶至深山回歸原本棲地。

文化局也說明，受傷民眾生命徵象穩定，仍持續住院治療中。分館人員後來已加強巡查館內外情況，並將撒布石灰，以防類似情形發生。

龍井分館主任陳秋華說，該隻眼鏡蛇並非原本就在館內，而是在入口處，後來才進到屋內。事情發生後，館內已檢視全館，確認沒有其他的蛇，同時也買了石灰粉會在館的四周灑放，避免有蛇出沒。

對於為何會有蛇會出沒，陳秋華說，也真令人無法預期，而且每天都曾打掃和巡視，不曾發現過有蛇類出沒。該名被咬婦人因醫院建議，會住院觀察。