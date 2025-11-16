現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市楠梓區土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的機車男騎士後，車子暴衝至機車待轉區，如打保齡球般衝撞8輛機車，其中1機車卡在車頭，事故造成5男4女共9名騎士受傷，其中1人顱內出血傷勢嚴重。

楠梓警分局調查，73歲的陳姓老翁今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。

當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，機車東倒西歪，還有一輛機車卡在轎車頭下，由於騎士多人受傷，消防局獲報出動6車14人前往搶救，事故現場機車倒一排，零件散落一地。

事故造成5男4女騎士受傷，其中首當其衝下橋的男騎士有顱內出血狀況，傷勢嚴重，另有多名騎士身體及四肢擦挫傷，分別送醫治療。