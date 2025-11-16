普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

快訊

利特當眾公開這驚喜！SJ成員傻眼：你付大巨蛋多少錢？

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

政府普發1萬元現金，原是美意，卻傳出引發親子衝突。由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記入帳，或於明起透過ATM領取，聯新國際醫院精神科主治醫師林博臨床觀察發現，近期門診出現不少家庭，因這筆1萬元與青少年子女鬧翻，最嚴重甚至鬧上警局。

林博指出，普發1萬元現金，意外凸顯部分家庭「兩代價值觀的不一致」。傳統觀念下，父母認為辛苦養育孩子，且子女未成年，這筆錢子女應當聽從父母安排；然而，青少年自我意識強烈，早已透過Chat GPT等AI軟體查完各項資訊，認為自己的人權和財產權遭到侵犯。許多青少年在學校與同儕討論並規劃了這筆錢的用途，一旦父母要求拿走，期望落空，極易導致情緒崩潰。

林博指出，最嚴重的個案甚至發生在ATM前搶錢的戲碼，親子扭打成一團，最終需要警方介入談判， 孩子批評父母像「強盜一樣」，甚至揚言提告父母侵占，最後雙方用談判的方式解決，互相協調「像分財產一樣」，令父母感無奈。

針對這些家庭失和的個案，林博在臨床上採取先分別了解父母與孩子的立場，再透過溝通促使雙方各退一步。成功的調解方案包括3分之1由孩子自主使用，3分之1共同討論，剩餘3分之1建議父母協助孩子投資；或採取「三七分」的方式，七成由孩子自主運用，三成交由父母處理。

林博提到，雖然13至18歲的未成年人具備自主規畫財務的能力，但學費與生活費仍仰賴父母提供。他坦言，過去未曾料到普發現金會造成家庭失和，甚至提前出現「分家產」的狀況。林博強調，「時代在改變，這是不可逆的」，若家長觀念未能與時具進，就容易引發兩代戰爭，親子間應互相溝通，尋求折衷方案。

普發一萬元正式開跑。圖／聯合報系資料
普發一萬元正式開跑。圖／聯合報系資料

