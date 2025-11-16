快訊

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，造成部分地區淹水一層樓高，所幸大家快速撤離或跑去樓上避災，未傳出死傷。但根據蘇澳鎮災害應變中心今天下午表示，後來發現有名獨居老婦倒臥客廳死亡，檢察官相驗確認死因「溺斃」，成為1111蘇澳水患中的首位不幸罹難者。

蘇澳鎮長李明哲與公所一級主管下午前往羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金。災害應變中心表示，日前接獲通報，蘇北里中原路有一名婦人陳屍在自宅一樓客廳，死者36年次、78歲的張黃姓獨居婦人。

據了解，豪雨淹水來得又急又快，造成中原路水淹一層樓高，因蘇澳鎮對外通訊中斷，子女連絡不上老母親，且婦人行動緩慢、輕微失智，但是道路不通，親友無法返家查看，心急如焚。

隔天淹水消退，婦人的子女趕緊從外縣市趕回蘇澳，打開家門看見母親倒臥在自宅客廳，失去呼吸心跳，緊急報警。經檢察官相驗，確認死因為「溺斃」，成為蘇澳鳳凰颱風1111水災中的首位死者。

宜蘭蘇澳鎮日前豪雨成災，很多住家淹水嚴重。蘇澳災變中心今天證實，一名78歲獨居老婦「溺斃」死亡，成為蘇澳水患的首位罹難者。圖／蘇澳鎮公所提供
