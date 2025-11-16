聽新聞
影／龍井圖書館眼鏡蛇咬人意外送醫治療 初步查無人為因素
台中市1名41歲女子今天中午在市立圖書館龍井分館一樓突然右腳背被一條眼鏡蛇咬，雖然女市民送醫救治後人仍清醒，蛇也捕捉到了，但何以環境尚佳的圖書館現代化建築竟會有眼鏡蛇出沒？對此，區長何宜真說，令人不解，還待進一步了解。不過，警方說，目前尚未發現有人為因素。
龍井分館主任陳秋華也澄清，蛇並非原本就在館內，而是在入口處，後來才進到屋內。事情發生後，館內已檢視全館，確認沒有其他的蛇，同時也買了石灰粉會在館的四周灑放，避免有蛇出沒。對於有蛇會出沒，她表示也真令人無法預期，而且每天都曾打掃和巡視都不曾發現過有蛇類出沒。該名被咬婦人因醫院建議，會住院觀察。
何宜真說，龍井分館就在區公所旁，近年曾整修，後面雖有條排水溝，但環境整理的很好，並沒有被林木或野草包圍，不應該會是有眼鏡蛇出沒之處。她說，已和該名女市民連絡上，施打血清後，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。
警方說，當時圖書館一樓還有其他市民在，被咬女子當時是準備離去，但就在按開自動門時在門口被咬，蛇也可能是在那時鑽進屋內，並不是原本就在屋內。目前看來，附近有條排水溝，這條蛇可能是從排水溝出來經過，受到驚嚇後才咬人並鑽進圖書館，牠長約30多公分，僅是條小蛇，目前未發現有可疑的人為介入因素。
