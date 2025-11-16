聽新聞
影／外國2名女扒手九份偷日本遊客錢包...火燒車圍觀露行蹤 警認出逮人

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

先前有日本遊客在新北市九份遭扒竊，警方鎖定2名外國女子涉案卻不知去向。九份昨發生火燒車，伺機作案的2人到場看熱鬧，眼尖員警發現逮人。兩人否認犯案，但無法交待身上日、韓等國家錢幣來源，今被依竊盜罪嫌移送法辦。

日本台灣交流協會今年9月提醒來台日人，在台灣的景點要慎防扒手成為話題，九份假日國內外遊客多，也是境外扒竊集團成員犯案的景點。

新北市瑞芳警分局今天表示，1名日本男性遊客14日傍晚發現背在身後背包內的錢包不見了，報警求助。警方依據旅客提供的旅遊資訊，並調閱他行經地點的監視器，發現他在九份阿妹茶樓附近的平台，被2名女子盯上，下手扒竊的人用扇子遮掩，加上同伴以身體掩護，下手行竊得逞。

專案人員交叉比對相關資訊，查出兩人竊嫌是今年8月，從東亞北方國家入境的41歲、50歲女子，並也涉及其他觀光景點扒竊事件。瑞芳分局偵查隊彙集證據後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，並持檢方核發的拘票追捕兩嫌。

林姓司機昨天下午4時許，駕駛遊覽車從瑞芳市區上山，行駛到九份汽車路時起火燃燒，大量濃煙往上竄。林姓司機及時停車，他和車上的11名日本遊客都平安下車。消防局獲報派遣7車22人前往搶救，無人傷亡。

員警在遊覽車火災現疏導交通時，發現被鎖定的2名竊嫌也在旁圍觀，研判她們又到九份伺機犯案，並循著黑煙到火燒車現場「看熱鬧」，自曝行蹤。員警不動聲色，通報支援，將兩人逮捕帶回詢問後，今天下午移送基隆地檢署由檢察官複訊。

瑞芳警方表示，從旅客報案、情資蒐整到專案布線，檢警緊密合作與快速行動，在24小時迅速破案，阻斷嫌犯持續犯案的可能性，防止再有觀光客受害。

警方說，九份是國際觀光重點區域，治安品質攸關形象與遊客安全。警方將持續透過整合情報來源、加強勤務配置、提升應變效率，阻止扒竊事件發生，並展現打擊跨境犯罪的決心。警方也呼籲遊客提高警覺，注意身上的財物，小心防竊。

今年8月來台的2名外國女子，在新北市九份商圈涉嫌扒竊日本遊客的錢包。警方逮捕後，今被依竊盜罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
九份 日本台灣交流協會
相關新聞

新北車禍雙亡！騎士清醒就醫候診突死亡 老翁搶救不治

卅四歲徐男前天騎機車與騎腳踏車八十六歲劉姓老翁碰撞，徐男原意識清醒，婉拒就醫，後來搭救護車至醫院自行下車看診，候診時突然...

醫：車禍撞擊可能內出血不察 錯過黃金救援時間

卅四歲徐男車禍，自行走至醫院看診時突昏迷不治；輔大醫院外傷科主任蔡煥文說，民眾發生車禍後應警覺胸腹部內出血和特殊腦部外傷...

台中龍井圖書館 驚傳眼鏡蛇咬人

台中市龍井區昨發生罕見意外，41歲女子正要離開龍井圖書館時，右腳一陣刺痛，竟是被眼鏡蛇咬傷。市府委託的捕蛇廠商當場捕獲一...

高雄7旬翁駕車下橋撞機車暴衝待轉區釀9傷 首當其衝男騎士不治

73歲陳姓老翁今天傍晚5時駕車行經高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉至陸橋旁巷弄，先撞上直行下橋的林姓騎士，後車暴衝機車待...

高雄老翁吊原木失衡整輛車翻覆 遭壓車底慘死

高雄70歲林姓男子今傍晚5時許吊掛原木時，疑似操作不慎導致原木滑落吊臂砸倒吊車，林男因閃避不及，遭貨車壓傷，救護人員到場...

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

台中市1名41歲女子今天中午在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬，農業局稍後表示，經捕捉並查出蛇的種類屬「舟山眼鏡蛇」...

