影／外國2名女扒手九份偷日本遊客錢包...火燒車圍觀露行蹤 警認出逮人

先前有日本遊客在新北市九份遭扒竊，警方鎖定2名外國女子涉案卻不知去向。九份昨發生火燒車，伺機作案的2人到場看熱鬧，眼尖員警發現逮人。兩人否認犯案，但無法交待身上日、韓等國家錢幣來源，今被依竊盜罪嫌移送法辦。

日本台灣交流協會今年9月提醒來台日人，在台灣的景點要慎防扒手成為話題，九份假日國內外遊客多，也是境外扒竊集團成員犯案的景點。

新北市瑞芳警分局今天表示，1名日本男性遊客14日傍晚發現背在身後背包內的錢包不見了，報警求助。警方依據旅客提供的旅遊資訊，並調閱他行經地點的監視器，發現他在九份阿妹茶樓附近的平台，被2名女子盯上，下手扒竊的人用扇子遮掩，加上同伴以身體掩護，下手行竊得逞。

專案人員交叉比對相關資訊，查出兩人竊嫌是今年8月，從東亞北方國家入境的41歲、50歲女子，並也涉及其他觀光景點扒竊事件。瑞芳分局偵查隊彙集證據後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，並持檢方核發的拘票追捕兩嫌。

林姓司機昨天下午4時許，駕駛遊覽車從瑞芳市區上山，行駛到九份汽車路時起火燃燒，大量濃煙往上竄。林姓司機及時停車，他和車上的11名日本遊客都平安下車。消防局獲報派遣7車22人前往搶救，無人傷亡。

員警在遊覽車火災現疏導交通時，發現被鎖定的2名竊嫌也在旁圍觀，研判她們又到九份伺機犯案，並循著黑煙到火燒車現場「看熱鬧」，自曝行蹤。員警不動聲色，通報支援，將兩人逮捕帶回詢問後，今天下午移送基隆地檢署由檢察官複訊。

瑞芳警方表示，從旅客報案、情資蒐整到專案布線，檢警緊密合作與快速行動，在24小時迅速破案，阻斷嫌犯持續犯案的可能性，防止再有觀光客受害。