新北騎士車禍就醫昏迷亡 死者父：兒子壯得跟牛一樣不知為何突然死亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區民族路昨天下午發生2死車禍。34歲騎士徐男與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，徐男一開始不願就醫，後來搭救護車至醫院看診，突昏迷搶救不治，劉翁急救後也不治。徐男父親今難過表示，兒子身體很健壯，到醫院時意識都清醒，不知道為何會突然就走了。

據了解，家住土城的34歲徐姓男子，昨天騎機車要到北市文山區上班。下午3時許騎經新店區民族路時，路邊1名86歲劉姓老翁騎腳踏車欲穿越馬路，徐男見狀煞車不及攔腰撞上劉姓老翁，2人連人帶車雙雙重摔倒地。

新北市消防局獲報派遣2輛救護車到場，發現劉男頭部受傷意識不清，由其中1輛救護車送至新店耕莘醫院急救。而騎士徐男現場意識清醒，僅手肘及頭部擦傷無大礙表示要自行就醫。後來救護車準備離開時徐男請救護人員協助載至醫院看診。

救護車載徐男抵達新店耕莘醫院急診室門口時，徐男自行下車走進急診室就醫，還自行填寫就醫資料。不久後等待看診的徐男突然昏迷，院方發現後緊急搶救，徐男仍於晚間6時3分宣告不治。另一名傷者劉姓老翁送醫後送至加護病房，昨晚8時許因傷勢惡化搶救不治。

檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗徐男及劉男遺體，徐男父親難過的表示，兒子3點多到醫院時，有打電話跟他妹妹說胸口很痛，不料6點多就宣告不治了。他3點多接到警方電話，自土城趕到醫院時已經5點多，當時兒子已經陷入昏迷，根本沒和兒子說到一句話。

徐父眼眶泛紅表示，兒子平常身體很健康「壯得跟牛一樣」，也沒有感冒或其他疾病，不知道為何會突然死亡。他事後有看事發當時監視器，劉男騎腳踏車直接衝出來，兒子根本來不及煞車。徐父強調兒子是正常騎，看監視器都很清楚連反應的機會都沒有。

另一名死者劉男家屬則低調到場，不發一語進入等待檢察官相驗，相驗結束在同行友人協助遮擋下快步離開。2名死者確切死因仍待解剖釐清。

徐男父親難過的說兒子狀的跟牛一樣，不解為何會突然就走了。記者黃子騰／攝影
徐男父親難過的說兒子狀的跟牛一樣，不解為何會突然就走了。記者黃子騰／攝影
死者劉翁家屬在友人陪同下低調到場。記者黃子騰／攝影
死者劉翁家屬在友人陪同下低調到場。記者黃子騰／攝影
騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝
騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝

救護車
×

