影／車禍後打電話報案無恙就醫卻昏迷不治 高大成：看過一個月才死亡
新北市一名男子昨天傍晚騎機車在新店民族路與其腳踏車的老翁擦撞，他打119報案處理並表示自行就醫即可，但卻在看診時突然昏迷不治，而老翁送進加護病房觀察後，也宣告不治。中山附醫法醫科主任高大成今天說，騎機車男子可能是顱內蜘蛛網下腔原本少量出血，後來因出血多了才致死，另也可能因頸椎斷裂致死，但案例較少。
高大成提醒，因有有的出血初期因血量少而難以察覺，等到血量達100CC後才發現情況不對，有時已難以挽回。所以，他提醒，有時車禍、撞擊和坐雲宵飛車、大怒神等，有身體不適、嘔吐，不要急著和解，至少等到1周後再說。而他自己看過，有長達1個月後才死亡的。
他說，此案中，被撞老翁送醫時已明顯受傷，但機車騎士卻原先還好好的，看似無礙，卻在稍後看診時突然昏迷不治，就可能是原先已有出血，只是原本血量不多，後來才因出血累積多了而擠壓到顱內致死，若解剖可以清楚了解。
據了解，86歲劉姓老翁昨天下午獨自騎腳踏車出門，在大豐國小前橫跨馬路時，和騎機車的34歲徐男撞上，機車滑至對向車道，自己也摔車倒地。徐男起身後，連忙撥打119通知救護人員，並陪同劉翁上救護車隨後自行就醫。
