影／龍山寺旁公然擺攤買個資 主嫌到案竟稱向「柏青哥」辦會員賺錢

黃姓男子等5人在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證及健保卡影印後歸還，交付1000元現金，警方通知到案依個人資料保護法函送，追查是李姓男子指示，欲收購個人資料向「柏青哥」遊戲機店申辦會員賺體驗金，拘提移送。

警方調查，24歲黃姓男子等5人本月2日在北市萬華區廣州街某超商前設攤，向民眾收取身分證及健保卡，用超商影印機影印後歸還，交付1000元現金；有民眾報案稱是向街友買個資，警方到場驅離，隔天通知到案，並聯繫提供個資者提告。

黃等5人稱以宮廟名義發紅包，影印證件避免重複發放，但未清楚交待是何宮廟；警方追查是受23歲李姓男子指使，本月7日赴他宜蘭縣住處拘提，搜索查扣手機。