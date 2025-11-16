聽新聞
影／龍山寺旁公然擺攤買個資 主嫌到案竟稱向「柏青哥」辦會員賺錢
黃姓男子等5人在台北市龍山寺周邊擺攤，向民眾收取身分證及健保卡影印後歸還，交付1000元現金，警方通知到案依個人資料保護法函送，追查是李姓男子指示，欲收購個人資料向「柏青哥」遊戲機店申辦會員賺體驗金，拘提移送。
警方調查，24歲黃姓男子等5人本月2日在北市萬華區廣州街某超商前設攤，向民眾收取身分證及健保卡，用超商影印機影印後歸還，交付1000元現金；有民眾報案稱是向街友買個資，警方到場驅離，隔天通知到案，並聯繫提供個資者提告。
黃等5人稱以宮廟名義發紅包，影印證件避免重複發放，但未清楚交待是何宮廟；警方追查是受23歲李姓男子指使，本月7日赴他宜蘭縣住處拘提，搜索查扣手機。
李稱，黃是當兵認識友人，因向宜蘭某柏青哥店申辦會員可獲5000元體驗金，他託黃收購個資，黃收集11人，相約宜蘭見面交付資料給他，他交付約2萬元給黃，尚未用資料申辦會員。警方調查李、黃說詞相符，詢後將依個資法移送李，並函送黃等5人。
