熱門小百岳加里山迷途 苗消上山尋獲2名女山友

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉加里山秋冬之際，山頂經常雲海景色美不勝收，假日山友絡繹不絕，昨天2名女山友在步道1.5公里鐵道路段走失，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，2人都平安下山。

加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，屬熱門小百岳，尤其是秋冬之際雲海等美景，吸引山友朝聖，一團6人昨天上午7點從大坪登山口起登，上午10點50分左右回程在步道1.5公里鐵道路段走失，55歲、60歲女山友脫隊，誤入支線迷路，同行友人趕緊報案。

苗栗縣政府消防局獲報後，派遣南庄分隊、山搜分隊4人分梯次上山搜尋，搜救人員由山腰上切進入山區，在海拔約 1750公尺處成功呼喊到回應，下午1點48分在海拔約 1800 公尺位置順利接觸2人確認平安。

消防人員提醒，近期山區天氣多變、雲霧易起，尤其大坪登山口周邊林相濃密、支線岔路複雜，極易因視線不佳或路徑判斷錯誤而迷途，呼籲山友務必提高警覺並遵守登山安全守則。

登山安全三原則，包括不脫隊、不抄捷徑、不離開既有主線路徑；下載離線地圖並攜帶頭燈、行動電源等必要裝備；落實登山計畫，將行程告知家人與友人。

此外，建議攜帶之安全裝備離線地圖或GPS 定位器，保暖衣物、雨具，足量飲食與水分補給， 衛星通訊器（如 Garmin inReach），或具備座標分享功能之 APP，萬一迷途時切勿持續亂走，應留在原地等待救援、保存體力，並建立明顯標示，以利搜救人員辨識位置。

消防局指出，南庄山區包含鹿場大山、加里山與大坪登山口等多條熱門路線，每年皆發生多起迷途案件，安全準備是每一次登山最重要的起點，山友入山前務必審慎評估體能、天候與路況，並做好充分裝備與計畫，方能平安享受山林之美。

2名女山友昨天加里山在步道1.5公里鐵道路段走失，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，2人都平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
2名女山友昨天加里山在步道1.5公里鐵道路段走失，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，2人都平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
2名女山友昨天加里山在步道1.5公里鐵道路段走失，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，2人都平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供
2名女山友昨天加里山在步道1.5公里鐵道路段走失，消防人員接獲報案，3個小時內尋獲，2人都平安下山。圖／苗栗縣政府消防局提供

山友 南庄 地圖
