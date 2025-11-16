影／一中商圈收廢油...車門沒上鎖 偷兒摸走司機包包損失8萬

台中市一名收廢油的司機在11日前往一中商圈作業時，未將車門上鎖，一名穿黑衣的男子隨即打開車門，行竊車內包包，造成司機損失包包內現金、手機、平板電腦約8萬餘元，影片近日上傳社群平台，警方表示，已鎖定特定對象查緝中，將依竊盜罪偵辦。

第二警分局育才所在11日下午1時許獲報，北區一中街商圈有竊賊，報案人稱當日駕駛貨車到一中商圈店家收取廢棄油品，下車時未將車門上鎖，返回停車處打開車門後，發現放置車內之斜背包、耳機及手機不翼而飛，後調閱車內行車紀錄器畫面發現，有一陌生男子徒手竊取財物後離去，損失約8萬餘元。

第二警分局獲報後積極調閱周邊監視器追查，目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後依刑法竊盜罪嫌函請台中地方檢察署偵辦，儘速將犯嫌繩之以法，維護民眾財產安全。