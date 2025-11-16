情侶違規挨罰不爽上Threads討拍 三峽警公布監視畫面還原真相
一對情侶昨天晚間9時許因違規跨越新北市三峽區鶯歌文化路一處窄巷，被員警攔下開罰，氣得2人事後在Threads 社群平台發文，質疑該處無設置行人穿越道及行人號誌、自己係依車輛號誌綠燈通行，卻遭警察誤認闖紅燈，以推論方式舉發並態度不佳。三峽警分局為正視聽，稍早公布員警微型錄影器和相關監視畫面，證明2人確實違規。
警方表示，昨天晚間9時14分，派出所巡邏員警發現上述2人未依規定穿越車道，經上前攔查依道路交通管理處罰條例「行人未依規定穿越道路」開單舉發，處罰2人各500元。
事後，2人在社群平台Threads上發文並提出上述質疑，並迅速在網路上延燒，警方經檢視員警微型錄影機全程畫面，發現2人係於非行人穿越道處穿越車道，且進行穿越時車流綠燈通行中，與2人網路發文所言不符，而攔查與舉發過程也沒有態度不佳的情形。
三峽警分局強調，員警微型錄影機及相關畫面均已完整保存，2人係違反道路交通安全規則第134條第二項、道路交通標誌標線號誌設置規則第206條及道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，全案為行人於無行人穿越道處自行跨越車道，且穿越時車輛號誌為綠燈，有車流行進狀態，因此員警依法舉發並無不妥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言