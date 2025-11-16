情侶違規挨罰不爽上Threads討拍 三峽警公布監視畫面還原真相

一對情侶昨天晚間9時許因違規跨越新北市三峽區鶯歌文化路一處窄巷，被員警攔下開罰，氣得2人事後在Threads 社群平台發文，質疑該處無設置行人穿越道及行人號誌、自己係依車輛號誌綠燈通行，卻遭警察誤認闖紅燈，以推論方式舉發並態度不佳。三峽警分局為正視聽，稍早公布員警微型錄影器和相關監視畫面，證明2人確實違規。

警方表示，昨天晚間9時14分，派出所巡邏員警發現上述2人未依規定穿越車道，經上前攔查依道路交通管理處罰條例「行人未依規定穿越道路」開單舉發，處罰2人各500元。

事後，2人在社群平台Threads上發文並提出上述質疑，並迅速在網路上延燒，警方經檢視員警微型錄影機全程畫面，發現2人係於非行人穿越道處穿越車道，且進行穿越時車流綠燈通行中，與2人網路發文所言不符，而攔查與舉發過程也沒有態度不佳的情形。