聽新聞
0:00 / 0:00
北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」
台北市松山運動中心日前有民眾運動後倒地不起，消防員吳承翰恰好在場運動，當場開始施救並指示民眾報案，原本失去呼吸心跳的男子旋即恢復意識，還起身尋找太太身影，台北市消防局昨分享施救過程，表示「這不是奇蹟，而是 CPR加AED 在第一時間發揮的力量」。
台北市消防局表示，11月13日晚上7時46分獲報，松山區松山運動中心2樓廁所外面有年約59歲男子運動後倒地不起，失去呼吸心跳，救護員到場時，男子經現場人員實施CPR、AED電擊1次，送醫時已恢復意識。
消防局在臉書貼文分享，案發時建成消防分隊隊員吳承翰剛好輪休在場運動，發現男子倒地後立即上前查看，經評估發現男子已無呼吸心跳，立即開始CPR，並指示現場民眾協助報案、取來 AED電擊1次，在救護車趕抵之前，男子就恢復呼吸心跳，甚至起身尋找太太身影。
消防局指出，這不是奇蹟，而是 CPR加AED 在「第一時間」發揮的力量，特別貼文分享，也是要向吳承翰及其他願意挺身而出的旁觀者們致謝，「你們的勇氣，比你們想的更重要」、「 放假仍用行動守住生命，是消防員最溫暖的專業」，並提醒民眾，「學會CPR、願意使用AED，你也能成為關鍵的一擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言