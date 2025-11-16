快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山運動中心日前有民眾運動後倒地不起，消防員吳承翰恰好在場運動，當場開始施救並指示民眾報案，原本失去呼吸心跳的男子旋即恢復意識，還起身尋找太太身影，台北市消防局昨分享施救過程，表示「這不是奇蹟，而是 CPRAED 在第一時間發揮的力量」。

台北市消防局表示，11月13日晚上7時46分獲報，松山區松山運動中心2樓廁所外面有年約59歲男子運動後倒地不起，失去呼吸心跳，救護員到場時，男子經現場人員實施CPR、AED電擊1次，送醫時已恢復意識。

消防局在臉書貼文分享，案發時建成消防分隊隊員吳承翰剛好輪休在場運動，發現男子倒地後立即上前查看，經評估發現男子已無呼吸心跳，立即開始CPR，並指示現場民眾協助報案、取來 AED電擊1次，在救護車趕抵之前，男子就恢復呼吸心跳，甚至起身尋找太太身影。

消防局指出，這不是奇蹟，而是 CPR加AED 在「第一時間」發揮的力量，特別貼文分享，也是要向吳承翰及其他願意挺身而出的旁觀者們致謝，「你們的勇氣，比你們想的更重要」、「 放假仍用行動守住生命，是消防員最溫暖的專業」，並提醒民眾，「學會CPR、願意使用AED，你也能成為關鍵的一擊」。

台北市松山運動中心日前有民眾運動後倒地不起，消防員吳承翰當場開始施救，救回失去呼吸心跳的男子。圖／台北市消防局提供
台北市松山運動中心日前有民眾運動後倒地不起，消防員吳承翰當場開始施救，救回失去呼吸心跳的男子。圖／台北市消防局提供
建成消防分隊隊員吳承翰。圖／台北市消防局提供
建成消防分隊隊員吳承翰。圖／台北市消防局提供

運動中心 CPR AED
×

