北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」

台北市松山運動中心日前有民眾運動後倒地不起，消防員吳承翰恰好在場運動，當場開始施救並指示民眾報案，原本失去呼吸心跳的男子旋即恢復意識，還起身尋找太太身影，台北市消防局昨分享施救過程，表示「這不是奇蹟，而是 CPR加AED 在第一時間發揮的力量」。

台北市消防局表示，11月13日晚上7時46分獲報，松山區松山運動中心2樓廁所外面有年約59歲男子運動後倒地不起，失去呼吸心跳，救護員到場時，男子經現場人員實施CPR、AED電擊1次，送醫時已恢復意識。

消防局在臉書貼文分享，案發時建成消防分隊隊員吳承翰剛好輪休在場運動，發現男子倒地後立即上前查看，經評估發現男子已無呼吸心跳，立即開始CPR，並指示現場民眾協助報案、取來 AED電擊1次，在救護車趕抵之前，男子就恢復呼吸心跳，甚至起身尋找太太身影。