新店8旬翁騎腳踏車突穿越馬路 騎士煞不住猛撞噴飛雙亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區昨天發生2死車禍。86歲劉男昨午3時許騎腳踏車行經新店區民族路，與直行的22歲徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地。徐男擦傷意識清醒自行就醫，不料到院後昏迷搶救不治，而劉男頭部受傷昨晚宣告不治。確切肇責歸屬仍待相驗釐清。

新店警方昨天下午3時許接獲報案，新店區民族路發生車禍事故。交通分隊警員到場經查，22歲徐男騎機車沿民族路往中正路方向行駛，此時86歲劉男騎乘腳踏車自右側路旁騎出，2車當場發生碰撞雙雙倒地。

警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，騎士徐男手肘、頭部受傷意識清楚，在現場告知處理警員要自行就醫。不料徐男到院在急診室等待看診時突然昏迷，院方立即進行搶救，但急救至晚間6時許宣告死亡。腳踏車騎士劉男因撞傷頭部意識不清，由救護人員送往新店耕莘醫院急救，至昨晚8時許傷重不治。

警方初判劉男疑起步時未注意身旁有車，機車騎士徐男疑似超速，警方已通報檢察官相驗，確切肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。

騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝
騎士徐男與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞後自行到院就醫，不料在等待看診時突昏倒急救無效。記者黃子騰／翻攝
騎腳踏車的劉姓老翁頭部受傷，急救至昨天晚間8時許宣告不治。記者黃子騰／翻攝
騎腳踏車的劉姓老翁頭部受傷，急救至昨天晚間8時許宣告不治。記者黃子騰／翻攝

意識 腳踏車
