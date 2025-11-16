影／轎車突偏右釀短褲女騎士遭夾擊慘摔 網心疼：「大腿花了」

辜姓女子前天下午1時50分騎機車行經高市鳳山區中山路與光遠路，為左前方轎車突然偏右變換車道，穿短褲的辜女為閃避機車頭往右偏遭同向的機車騎士夾擊後慘摔翻滾在地，駕駛駛離現場，過程被後方車PO網，網友心疼「看了都痛」、「大腿花了」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則高市鳳山區光遠路的車禍事故影片，只不知是機車還是汽車的錯，影片中一輛白色轎車突往右偏變換車道，導致身穿短褲的機車女騎士為閃車，向右偏移時遭同向直行的機車夾擊後慘摔後翻滾在地，所幸後方機車群及時煞停，但轎車駕駛已駛離現場。

事故被後方車行車記錄器拍下PO網，引發網友對汽、機車肇責議論，有網友指，「汽車和右側超車的機車都有肇責」、「這很常見的，開車的責任大於機車」、「汽車瞬間右偏閃車」、「倒地機車唯一受害者，被駕駛切換車道和機車騎士右側超車雙面夾擊」。

有網友則心疼女騎士摔車遭遇指「摔的很慘、看的都覺得痛、都是汽車惹的禍」、「那個大腿花了」。

鳳山警分局指出，鳳崗派出所前天下午1時50分許獲報在鳳山區中山路與光遠路口發生交通事故，警方到場調查了解，當時辜姓女子（64歲）騎機車沿光遠路東向西直行至路口處時，為閃避左前方向右側變換車道的轎車，與同向直行林姓男子（21歲）騎乘的機車發生擦撞。

當時轎車未待警方到場即駛離現場，辜女因頭部受傷、手腳擦挫傷，送國軍高雄總醫院救治，後續轉送長庚醫院治療。