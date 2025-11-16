特斯拉駕駛行經國道疑恍神 「跨2車道」連環撞

27歲邱姓男子昨深夜駕駛白色特斯拉行經國道1號南崁路段，疑因恍神分心駕駛，變換車道時先擦撞內側護欄，車輛失控後跨越2線道衝過槽化線，再撞擊交流道外側護欄，最終停在南崁北向出口匝道，所幸僅頭部擦挫傷，無生命危險。警方表示，邱男酒測值為零，詳細事故原因待釐清。

邱男昨23時17分駕駛小客車，行駛於國道1號北向49公里南崁路段，疑似開車恍神分心駕駛，在變換車道時，不慎擦撞到內側護欄，導致車輛失控停於北向南崁出口匝道內。

國道勤務指揮中心接獲通報後，立即調派巡邏車前往現場處理，同時通知交控中心及119派遣救護車。警消到場後，迅速協助傷者送往林口長庚醫院就醫。經檢測，邱姓駕駛酒測值為零，排除酒駕可能。事故現場於今日凌晨0時4分完成清理，車流恢復正常。