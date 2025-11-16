沉迷推幣機玩到忘吃飯 嘉市六旬男白天玩到黑夜 低血糖昏倒趴機台

嘉義市中興路一間遊藝場日前發生驚險狀況，有名60歲男子趴在推幣機前毫無反應，店員嚇得報案。嘉義市消防局獲報派遣第一大隊第一分隊前往救援，發現男子血糖過低，即刻施打葡萄糖液恢復意識送醫救治。有隊員發現男子是低血糖「常客」，附近分隊都曾協助救護。消防局呼籲一旦出現低血糖警訊要及時補充含糖食物。

嘉義市消防局在本月14日傍晚5時22分接獲民眾報案，中興路某遊藝場內有民眾身體不適情形，即派遣分隊出動救護車前往救援。到達現場，發現年約60歲男性患者坐在遊藝場遊戲機台前椅子上，據店家表示，男子從中午就在玩機台玩到晚上，剛才發現叫也叫不動沒反應，緊急打電話向119求救。

救護員抵達後量測血糖，結果顯示「LOW」，研判為嚴重低血糖，立即建立給藥途徑並施打10%葡萄糖液。男子逐漸恢復反應後，被送往衛福部嘉義醫院救治。

據店員表示，男子中午自帶便當來玩推幣機，但從頭到尾都沒打開來吃。期間甚至一度站立不穩，幸好店員眼尖上前攙扶，才沒有讓他跌倒。男子持續關注著遊戲機，直到後來趴在機台上完全沒反應，才驚覺不對緊急報案。

有救護員指出，男子其實是「常客」，其他分隊過去已多次協助將他送醫，每次原因皆與「血糖過低」有關，其中包括路倒案件。