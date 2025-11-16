聽新聞
國道1雲林段今晨3車追撞翻覆 造成1死5傷不幸事故
國道1號南向237.6公里處雲林虎尾路段，今天清晨5時30分發生追撞傷亡事故，1輛由蔡姓男子所駕自小客車不慎自撞外側護欄翻覆，車內一名乘客拋出車外，後方車輛緊急煞車閃避，偏移至中線車道，再被1輛小貨車追撞，造成1死5傷意外，案由國道第四公路警察大隊處理中。
國道警方指出，19歲蔡姓男子，今天清晨5時30分駕駛自小客車行駛於國道1號南下中線車道，在距離斗南虎尾交流道不遠的237.6公里處，不明原因 自撞外側護欄翻覆於外側車道及路肩，坐在車內左後許姓友人（19歲）被拋出車外，躺於外側車道上，傷勢十分嚴重，經送醫不治。
當時後方由林男（52歲）駕駛自小客車行駛內側車道，發現前方有車禍，緊急煞車後打橫於中線車道，再遭後方由陳男（39歲）所駕駛的自小貨車追撞，這起事故共造成1人死亡及5人受傷，傷者被送往雲林基督教醫院及虎尾若瑟醫院救治。
這起追撞事故造成塞車，警方獲報趕往現場處理並維護交通，事故於6時33分排除，全線恢復通車，各造駕駛人因送醫治療酒測值待查。國道警方呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
