高雄誇張廟會封路放彩雲煙火鞭炮聲隆隆 滿街煙霧警制止無效開單

高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆，讓周圍500公尺住家及商店如墜五里雲霧，維持秩序的警方到廟方人員「不是說嘜擱放啊」，警勸阻無效，後開出2張最高可處4800元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見昨晚有廟會遶境活動將前鎮區瑞北路封路，誇張鋪上滿街的鞭炮和煙火，沿路點燃後，七彩煙火往上竄，鞭炮聲隆隆，讓現場頓時被煙霧瀰漫。

影片中一名騎警用機車的員警對一名廟方的白衣男說，「不是叫你嘜擱放啊」，網友質疑不知後續有無對廟方開單。

轄區前鎮警分局指出，經查瑞北路廟會繞境活動一案，主辦單位廟方未依規定申請活動，警方昨晚7時接獲報案後趕赴現場制止並告發，當場責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。