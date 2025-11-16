快訊

高雄誇張廟會封路放彩雲煙火鞭炮聲隆隆 滿街煙霧警制止無效開單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆，讓周圍500公尺住家及商店如墜五里雲霧，維持秩序的警方到廟方人員「不是說嘜擱放啊」，警勸阻無效，後開出2張最高可處4800元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見昨晚有廟會遶境活動將前鎮區瑞北路封路，誇張鋪上滿街的鞭炮和煙火，沿路點燃後，七彩煙火往上竄，鞭炮聲隆隆，讓現場頓時被煙霧瀰漫。

影片中一名騎警用機車的員警對一名廟方的白衣男說，「不是叫你嘜擱放啊」，網友質疑不知後續有無對廟方開單。　

轄區前鎮警分局指出，經查瑞北路廟會繞境活動一案，主辦單位廟方未依規定申請活動，警方昨晚7時接獲報案後趕赴現場制止並告發，當場責令廟方即時停止活動及消除道路障礙。

警方認定廟方遶境活動已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第2款「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」以及同法條第9款「未經許可在道路上舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」已分別製單舉發，最高每張可處1200元至2400元罰鍰。

高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路,誇張沿路施放彩雲煙火,鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市前鎮區瑞北路昨晚有某家廟宇辦遶境活動封路，誇張沿路施放彩雲煙火，鞭炮聲隆隆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

遶境 影片
