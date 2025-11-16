台中柴犬外出流浪 女飼主急報案 警10分鐘地毯搜尋找回
台中市林姓女子飼養的柴犬「阿弟」11日因未繫項圈，在住家附近走失，林女急著通報警方，警方隨即展開地毯式搜尋，順利在10分鐘內即找到林女愛犬，助人犬團圓。
第二警分局文正所在11日凌晨接獲報案，林姓女子（24歲）報稱，她未繫項圈的柴犬「阿弟」在家門口不慎跑失，值班警員立即受理報案，並協助林女登錄犬隻特徵及照片，以利搜尋。
警員簡子桓、張韶恩在同日凌晨2時巡邏時接獲通報，隨即展開地毯式搜索，不放過巷弄與角落，最終於西屯路與日興街口發現一隻外貌相符的柴犬正在附近徘徊。
警員親切呼喚及招手後，狗狗立即靠近，比對特徵後確認為林女走失的愛犬。
警員簡子桓隨即耐心安撫狗狗情緒，與同班警員張韶恩合力將牠抱上巡邏車，順利載回派出所與飼主團聚，林女見到愛犬平安無事，喜極而泣，頻頻向警方道謝，讓整起尋犬過程畫下溫馨句點。
警員也主動向林女宣導正確的寵物飼養觀念，提醒飼主若未依規定為犬隻繫上牽繩或項圈，除有走失風險外，也可能違反動物保護法第20條相關規定，呼籲飼主應妥善管理，以保障毛孩與他人安全。
第二警分局長鍾承志呼籲民眾，外出時請務必為寵物繫上牽繩及項圈，避免脫逃或意外。建議替寵物植入晶片、佩戴名牌與聯絡資訊，以利走失後能迅速尋回。
