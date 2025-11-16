快訊

影／台中熱褲妹唱K突昏厥…友人公主抱找警急送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓女子12日與朋友在北屯區一間ktv歡唱時，因氣喘發作又沒有攜帶藥物，當場昏迷，謝女的男性友人馬上以「公主抱」的方式，抱著謝女找上門外的警方求助，警方隨即以警車在5分鐘內將謝女送醫，救回一命。

第五分局松安派出所警員陳佳瑋、王瑋祥12日零時許，在崇德十路執行守望勤務的松安派出所員警，突然發現某KTV內有人員騷動，接著有一群人衝向員警，其中1名男子懷中抱著1名疑似昏迷的女子，眾人異口同聲表示女子身體不適，請求員警幫忙緊急送醫。

員警確認情況急迫後，立即駕駛巡邏車並嗚警報器，火速於5分鐘內將女子送扺中國醫藥大學附設醫院救治。

經查，謝姓女子（29歲）當時氣喘發作，未隨身攜帶藥物，導致情況緊急嚇壞友人，經醫護人員接手救治後已恢復意識，生命跡象穩定。

第五警分局長劉其賢說，為民服務是每一位警察的責任，這次的事件充分體現了員警在緊急情況下的迅速反應與處置能力，雖然警方能在危急時刻提供協助。

但仍呼籲民眾，若遇到緊急救護情況，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，也能避免在前往醫院的途中衍生其它意外發生。

台中市謝姓女子12日唱KTV時氣喘發作，友人公主抱找警方送醫。記者陳宏睿／翻攝

