彰化大樓起火濃煙竄樓梯間住戶一度受困...17人救出送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，當時睡夢中的住戶陸續發現異常，警方接獲報案，彰化消防局出動救援，雖然火勢在戶外，但濃煙隨著樓梯和窗戶竄進，部分居民事後感到不適、嗆傷，2、3、4、5樓住戶共17人送醫，幸好皆為輕傷沒有生命危險。

此處火警的公寓位在彰化市中華西路，為5樓RC建築物，消防人員清晨3時48分獲報出動，發現1樓騎樓機車起火，燃燒樓地板面積約10平方公尺；彰化消防局第一大隊長蔡佳洲說，當時住戶都在室內，因火勢從騎樓沿著樓梯向上竄，住戶無法逃生，第一時間請居民不要開門待在室內，火勢約清晨4點半控制撲滅，居民陸續出來，有的感到不適，為確保安全，大都預防性送醫。

彰化消防局調查，現場燃燒樓地板面積20平方公尺，由於受困民眾多，消防局出動消防車15輛、救護車11輛、消防人員52人。現場救出17人皆送醫，年紀最大73歲，最小只有11個月；其中8名送彰基醫院，6名送秀傳醫院，3名送漢基醫院。

為確保居民都平安，火勢撲列後由里長協調，消防人員和與莿桐派出所員警針對現場上鎖的住戶也進行破門，執行第三次搜索確認是否有民眾在內。由於半夜機車突然起火讓居民相當不安，警方與火調人員正在現場進行調查，了解詳細起火原因。

彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，火勢撲滅後陸續送醫。圖／彰化縣消防局提供
彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，火勢撲滅後陸續送醫。圖／彰化縣消防局提供
彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，火勢撲滅後陸續送醫。圖／彰化縣消防局提供
彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，火勢撲滅後陸續送醫。圖／彰化縣消防局提供
彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，幸好沒有造成傷亡。圖／彰化縣消防局提供
彰化市崙平里一處5層樓老舊大樓騎樓今天清晨發生機車起火，造成17人受困，幸好沒有造成傷亡。圖／彰化縣消防局提供

