苗栗網傳虐童案件指控「社工失能」 縣府緊急澄清：絕非事實勿再散佈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣政府針對最近網路社群流傳「本縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，昨天11月15日深夜緊急澄清，強調網路流傳的內容失真、誇張並與事實不符，縣府基於保護兒少提出嚴正澄清，以阻止錯假訊息造成社會恐慌及個案家庭二度傷害。

縣府指出，網路流傳的虐童案件，縣府7月間就已介入迅速查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲民眾勿再散播錯假訊息以免觸法及造成兒少二度傷害。

縣府社會處表示，縣府7月啟動處遇後，跨單位密集追蹤從未中斷，當時接獲通報後，立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，持續家訪、關懷與風險評估。此次再度接獲訊息，第一時間也派員前往案家查證，並未發現網傳「嚴重虐待」情形，先前追蹤期間，雖確認家庭教養壓力較高，但無立即危險或外界所稱的嚴重虐打情況。

社會處表示，這次復訪，社工考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施並提供後續支持。社群貼文指案主女童受到嚴重虐待，與事實不符，另外案主也無深夜在外遊蕩的情況， 是因案主與照顧者在生活照顧上議題的衝突，導致案主出現情緒，網傳「社工失能」指控毫無根據， 絕非網路所稱的消極或放任。

此外，社工所有處遇均依法、依專業、依評估進行，兒少保護處遇決策必須建立在專業判斷與風險評估，不可能因片段影像或未經查證的留言就任意做出判斷，縣府對第一線社工的努力表達支持，並對外界不當指控表達嚴正譴責。

社會處強烈呼籲民眾，立即停止散播未經查證的內容，以避免對兒少造成二度傷害，且社群平台出現足以辨識個案的資訊，已對兒童與家庭造成傷害，不但違反兒權法，更影響社工專業執行。民眾若持續轉傳、不實渲染或自行剪輯片段，除嚴重傷害兒少身心健康，也可能涉及法律責任。

鄉親如發現疑似兒虐情形，請依正確管道反映（113全國兒保專線24小時服務或110警政報案）；縣府將持續提供本案必要保護與輔導措施，並透過跨專業團隊協助兒少獲得最適切的照顧，縣府再次呼籲社會大眾停止轉傳不實資訊，拒絕網路謠言，共同守護兒少安全。

苗栗縣政府針對最近網路社群流傳「本縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，15日深夜提出緊急澄清（示意圖）。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府針對最近網路社群流傳「本縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，15日深夜提出緊急澄清（示意圖）。記者胡蓬生／攝影

