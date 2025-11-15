快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

聽新聞
0:00 / 0:00

俄男來台觀光賣愛心國旗 網友拍下急喊「打擊犯罪」警方現身逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

部分外籍人士藉觀光來台在街頭販售愛心國旗現象屢見不鮮，一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭兜售國旗，正義感爆發的網友拍畫面PO網指「有疑慮報警處理，打擊犯罪人人有責」，警方果真到場，將俄男帶回交由移民署處置。

網路社群Threads有網友貼文附影片指，「有疑慮，報警處理，打擊犯罪，人人有責」，只見3段畫面中，一名外籍男子手中拿著小國旗四處在街頭向人兜售。

貼文引發網友熱議，有網友不解問「這犯啥罪」、「會不會傷害了老外的情感。看它在發旗幟就報警，他做了什麼嗎」；有網友熱心解答指，「旅簽不能有商業行為」、「外國人來台灣旅遊是不能賺錢的這是基本常識，因為拿的是旅遊簽證不是工作簽證，不要被人家說什麼愛台灣利用，其實就是賺這些台灣底層老百姓的錢」。

有網友則表示，「台灣人在其他國家賣慘求旅資或賣旗子賺錢會被直接遣返出境」、「記得報警時提醒員警 要通報移民署專勤隊抓捕，才能遣送出台灣」。

仁武警分局指出，警方於昨天上午11時許獲報在大樹區中興北路8號前有外國人兜售自製國旗情事。經員警到場了解，該名俄羅斯籍男子於停留或居留期間進行與其許可目的不符的活動或工作。

警方將該名俄男帶回查辦，後續依違反入出國及移民法第29條規定移請高雄市專勤隊依權責處置。

一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭違法兜售國旗，民眾報警，俄男被警方帶回。圖／讀者提供
一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭違法兜售國旗，民眾報警，俄男被警方帶回。圖／讀者提供
一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭違法兜售國旗，民眾報警，俄男被警方帶回。圖／讀者提供
一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭違法兜售國旗，民眾報警，俄男被警方帶回。圖／讀者提供

移民署 國旗 俄羅斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄城市書展開鑼 「邊玩邊讀」吸引親子參加

高雄城市書展開幕 台灣樂高捐贈千組積木鼓勵創作

民進黨2026初選登記截止 高雄4搶1、台南妃憲對決

「高雄市區今晚怎麼這麼臭？」85大樓都看不到了 原來台南火警搞鬼

相關新聞

九份遊覽車燒到剩骨架…11日籍遊客面面相覷 初判引擎不明原因冒火

61歲林姓司機今天下午4點多開中型遊覽車，由瑞芳往九份方向上山行駛途中，突然後方車身冒出濃煙及大火，幸好當時導遊已帶11...

基隆港東9碼頭貨櫃車失控撞貨櫃區 駕駛受困獲救送醫

基隆港東岸碼頭今晚一輛貨櫃車在東9碼頭，不明原因失控撞擊貨櫃區，車頭受損嚴重，一名男性駕駛腳卡住受困，港消及市消趕至救援...

俄男來台觀光賣愛心國旗 網友拍下急喊「打擊犯罪」警方現身逮人

部分外籍人士藉觀光來台在街頭販售愛心國旗現象屢見不鮮，一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭兜售國旗，正義感爆發的網友...

新北自行車碰撞機車…8旬翁進加護病房 騎士自行就醫後昏迷身亡

新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車外出，在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞，雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察...

台中西區驚傳14歲少年墜樓 20樓掉落馬路身亡

台中市西區一處社區今下午傳出墜樓，警消獲報發現14歲少年自20樓掉落三民路，到場時已明顯死亡，經現場勘查排除外力介入，目...

影／九份老街火燒車…濃煙大火吞噬遊覽車畫面曝光 13人驚險逃劫

新北市瑞芳區汽車路九份老街入口處前，今天下午4點多，一輛中型遊覽車火燒車，消防人員到場時已陷入火海，後側濃煙竄天，緊急布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。