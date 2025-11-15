俄男來台觀光賣愛心國旗 網友拍下急喊「打擊犯罪」警方現身逮人

部分外籍人士藉觀光來台在街頭販售愛心國旗現象屢見不鮮，一名俄羅斯籍男子昨天上午在高市大樹區街頭兜售國旗，正義感爆發的網友拍畫面PO網指「有疑慮報警處理，打擊犯罪人人有責」，警方果真到場，將俄男帶回交由移民署處置。

網路社群Threads有網友貼文附影片指，「有疑慮，報警處理，打擊犯罪，人人有責」，只見3段畫面中，一名外籍男子手中拿著小國旗四處在街頭向人兜售。

貼文引發網友熱議，有網友不解問「這犯啥罪」、「會不會傷害了老外的情感。看它在發旗幟就報警，他做了什麼嗎」；有網友熱心解答指，「旅簽不能有商業行為」、「外國人來台灣旅遊是不能賺錢的這是基本常識，因為拿的是旅遊簽證不是工作簽證，不要被人家說什麼愛台灣利用，其實就是賺這些台灣底層老百姓的錢」。

有網友則表示，「台灣人在其他國家賣慘求旅資或賣旗子賺錢會被直接遣返出境」、「記得報警時提醒員警 要通報移民署專勤隊抓捕，才能遣送出台灣」。

仁武警分局指出，警方於昨天上午11時許獲報在大樹區中興北路8號前有外國人兜售自製國旗情事。經員警到場了解，該名俄羅斯籍男子於停留或居留期間進行與其許可目的不符的活動或工作。

警方將該名俄男帶回查辦，後續依違反入出國及移民法第29條規定移請高雄市專勤隊依權責處置。