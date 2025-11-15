九份遊覽車燒到剩骨架…11日籍遊客面面相覷 初判引擎不明原因冒火

61歲林姓司機今天下午4點多開中型遊覽車，由瑞芳往九份方向上山行駛途中，突然後方車身冒出濃煙及大火，幸好當時導遊已帶11名日籍遊客下車逛老街、逃過一劫，車上全部13人都沒事。遊覽車被燒剩骨架，初判是引擎不明原因起火，確切原因已採證調查釐清。

瑞芳警分局調查，今天下午4時12分，林姓司機開中型遊覽車在瑞芳區102線13.9公里處，地點就在九份派出所下方100公尺的道路右側，發生火燒車，火勢相當猛烈，消防人員到場時，車子已陷入火海，後車冒出熊熊烈火及竄出黑煙。

新北市消防局派遣7車22人前往搶救，大批消防人車趕至灌救及救援，滅火後搜索沒有人受困，事故車輛下午4點50分火勢撲滅。

警方說，事故車輛占據雙向車道，交通中斷，分局於102線與濱二路口、九號停車場前及瑞八公路與明燈路口等處疏導車輛改道通行。今天晚間6點拖吊排除，6點10分將路面油漬及散落物清理完畢，現場解除管制，交通恢復。

警方調查，車內日本遊客5男6女，已先行由導遊帶下車到九份老街逛街，當時只有司機在現場，緊急逃出也沒有受傷，遊客由公司調派另輛車載送下山，大家得知原車被燒毀，個個面面相覷。他向警方表示，不知為何起火。消防局採證後初判引擎不明原因起火後延燒，波及整輛車，燒剩骨架。