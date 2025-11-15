快訊

新北死亡車禍…自行車翁進加護病房 機車騎士自行就醫後竟昏迷身亡

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

新北自行車碰撞機車…8旬翁進加護病房 騎士自行就醫後昏迷身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車外出，在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞，雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫3小時後竟宣告不治。車禍詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午3時4分獲報，新店區民族路發生機車與自行車交通事故，現場有人受傷，警方與救護車趕抵時，發現騎自行車的86歲劉姓男子疑因車禍倒地，撞傷頭部且意識不清，由救護車送往新店耕莘醫院急救後，目前尚在加護病房觀察中。

機車騎士徐姓男子（22歲）則是手肘、頭部受傷，徐男當時意識清楚，還告知現場處理員警要自行前往醫院醫，豈料，徐男自行到院後竟陷入昏迷，搶救至今晚6時3分仍宣告不治。

據了解，徐男當時騎機車沿民族路往中正路方向行駛，行經肇事地點時，與從右側路旁騎自行車的劉男發生碰撞，2人當場連人帶車雙雙倒地，雙方酒測值皆為零。

據警方初步研判肇因疑為騎自行車劉男起步時未注意身旁有車，機車騎士徐男則疑似有超速行駛之虞，但詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。

新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫才3小時後竟宣告不治。記者王長鼎／翻攝

自行車 機車騎士 新北 車禍
商品推薦

