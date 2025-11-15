新北自行車碰撞機車…8旬翁進加護病房 騎士自行就醫後昏迷身亡

新北市86歲劉姓男子今天下午騎自行車外出，在新店區民族路上與徐姓機車騎士發生碰撞，雙雙倒地，劉男頭部受傷送進加護病房觀察，騎士徐男自行到院，就醫3小時後竟宣告不治。車禍詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午3時4分獲報，新店區民族路發生機車與自行車交通事故，現場有人受傷，警方與救護車趕抵時，發現騎自行車的86歲劉姓男子疑因車禍倒地，撞傷頭部且意識不清，由救護車送往新店耕莘醫院急救後，目前尚在加護病房觀察中。

機車騎士徐姓男子（22歲）則是手肘、頭部受傷，徐男當時意識清楚，還告知現場處理員警要自行前往醫院醫，豈料，徐男自行到院後竟陷入昏迷，搶救至今晚6時3分仍宣告不治。

據了解，徐男當時騎機車沿民族路往中正路方向行駛，行經肇事地點時，與從右側路旁騎自行車的劉男發生碰撞，2人當場連人帶車雙雙倒地，雙方酒測值皆為零。

據警方初步研判肇因疑為騎自行車劉男起步時未注意身旁有車，機車騎士徐男則疑似有超速行駛之虞，但詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。