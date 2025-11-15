快訊

影／九份老街火燒車…濃煙大火吞噬遊覽車畫面曝光 13人驚險逃劫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區汽車路九份老街入口處前，今天下午4點多，一輛中型遊覽車火燒車，消防人員到場時已陷入火海，後側濃煙竄天，緊急布水線搶救，幸好當時車內11人都已下車到老街逛街，逃過一劫。

新北市消防局第六大隊表示，下午4時12分瑞芳區汽車路101號前遊覽車發生火警，現場為1輛遊覽車停路邊起火，消防人員到場布線搶救，出2線射水搶救，共派遣7車22人前往搶救，火勢已熄滅，無人受傷受困。

瑞芳警分局也到場全力協助，起火處就在九份所旁邊，今天周六人潮和車潮很多，現場大塞車，警方加強交通疏導。該車共有團員5男6女11人，加上司機、導遊共13人。司機表示，當時車內無人，乘客都已下車到老街遊玩，當時沒有人在車上。

九份老街遊覽車大火陷火海緊急搶救，13人都下車逃一劫。記者游明煌／翻攝
瑞芳 老街 遊覽車 九份 火燒車
