聽新聞
0:00 / 0:00
影／九份老街火燒車…濃煙大火吞噬遊覽車畫面曝光 13人驚險逃劫
新北市瑞芳區汽車路九份老街入口處前，今天下午4點多，一輛中型遊覽車火燒車，消防人員到場時已陷入火海，後側濃煙竄天，緊急布水線搶救，幸好當時車內11人都已下車到老街逛街，逃過一劫。
新北市消防局第六大隊表示，下午4時12分瑞芳區汽車路101號前遊覽車發生火警，現場為1輛遊覽車停路邊起火，消防人員到場布線搶救，出2線射水搶救，共派遣7車22人前往搶救，火勢已熄滅，無人受傷受困。
瑞芳警分局也到場全力協助，起火處就在九份所旁邊，今天周六人潮和車潮很多，現場大塞車，警方加強交通疏導。該車共有團員5男6女11人，加上司機、導遊共13人。司機表示，當時車內無人，乘客都已下車到老街遊玩，當時沒有人在車上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言